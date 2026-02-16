１６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２２：２５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
※プレジデントデーの祝日で米国市場が休場
※中国，台湾，韓国，インドネシア，ベトナム市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：北浜ＣＰ<2134>，フロンテオ<2158>，博展<2173>，キーコーヒー<2594>，あいＨＤ<3076>，メタプラ<3350>，Ａバランス<3856>，カヤック<3904>，データセク<3905>，片倉コープ<4031>，くふうカンパ<4376>，ウィルズ<4482>，ペプドリ<4587>，ヘリオス<4593>，ＤＩＣ<4631>，サニックスＨ<4651>，トスネット<4754>，綜研化学<4972>，ブリヂストン<5108>，倉元<5216>，東洋炭素<5310>，グリッド<5582>，動物高度医療<6039>，フリージア<6343>，ポート<7047>，イクヨ<7273>，平山<7781>，トミタ<8147>，ロイヤルＨＤ<8179>，あかつき<8737>ほか
○決算発表・新規上場など
決算発表：北浜ＣＰ<2134>，フロンテオ<2158>，博展<2173>，キーコーヒー<2594>，あいＨＤ<3076>，メタプラ<3350>，Ａバランス<3856>，カヤック<3904>，データセク<3905>，片倉コープ<4031>，くふうカンパ<4376>，ウィルズ<4482>，ペプドリ<4587>，ヘリオス<4593>，ＤＩＣ<4631>，サニックスＨ<4651>，トスネット<4754>，綜研化学<4972>，ブリヂストン<5108>，倉元<5216>，東洋炭素<5310>，グリッド<5582>，動物高度医療<6039>，フリージア<6343>，ポート<7047>，イクヨ<7273>，平山<7781>，トミタ<8147>，ロイヤルＨＤ<8179>，あかつき<8737>ほか
