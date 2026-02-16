この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【先輩ママに聞く】母乳育児にお勧めの服やグッズをご紹介！」と題したライブ配信の切り抜き動画を公開。動画では、多くの母親が悩む「授乳服は本当に必要なのか」という疑問に対し、自身の経験と先輩ママたちの声を元に、授乳服に代わる実用的な服装術を紹介している。



動画内で「授乳服って購入必要でしょうか？」という視聴者からの質問に対し、HISAKOさんは他の視聴者にも意見を求めた。すると、コメント欄には「いらない」「買ってない」といった声が殺到。この反応を受け、HISAKOさんも授乳服は「まず使わないです」と自身の見解を述べた。授乳服はデザインが限られており、「と言ってもやっぱりダサいっす」と率直な感想を語った。



その上で、HISAKOさんが最も重宝したという服装が「キャミソールとカーディガンの組み合わせ」だという。インナーにキャミソールを着用し、その上に薄手のカーディガンを羽織るというスタイルだ。授乳する際は、カーディガンで隠しながらインナーのキャミソールだけをめくることで、「後ろから見たら授乳しているようには全然見えない」と説明。肌の露出が少なく、スマートに授乳できる点をメリットとして挙げた。



さらに、Tシャツで授乳する際の裏技も紹介。Tシャツをまくると授乳中に服が顔にかかってしまうという悩みを解決する方法として、100円ショップなどで手に入る長いヘアゴムを活用するテクニックを披露した。輪っかにしたゴムをあらかじめネックレスのように首からかけて服の中に隠しておき、授乳時にTシャツをめくり上げ、裾から出したゴムを再度首にかけることで、まくった服が落ちてこないように固定できるという。



専用の授乳服を購入しなくても、手持ちのアイテムを少し工夫するだけで快適な授乳は可能だと氏は語る。紹介された方法は、コストを抑えつつ、おしゃれも楽しめる実用的なアイデアとして、多くの母親の参考になるだろう。試してみてはいかがだろうか。