¤Þ¤â¤Ê¤¯²ÖÊ´ËÜ³ÊÈô»¶¡¡º£Æü16Æü¤ÏÀÅ²¬¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¡¡¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÐºö¤ò
¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯ËÜ³ÊÅª¤ËÈô¤Ó»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü16Æü(·î)¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÏÀÅ²¬¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×Í½ÁÛ¤Î½ê¤â³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü16Æü(·î)¤ÏÀÅ²¬¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ê¤É¤Þ¤À¡ÖÈô»¶³«»Ï¡×(¥¹¥®¤Î²ÖÊ´¤¬1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤ÎÆü)¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´û¤Ë1·î¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ê²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÏÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤ÇÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¤
³ÆÃÏ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ï2·î²¼½Ü¸åÈ¾¤«¤é3·î¾å½Ü¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ï2·î²¼½Ü¸åÈ¾¤«¤é3·î²¼½ÜÁ°È¾¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯(2026Ç¯)¤Î½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡¢ÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î²ÖÊ´¾ðÊó
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´ã¤«¤éÆþ¤ë²ÖÊ´¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¥á¥¬¥Í¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥´¡¼¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î(ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¥á¥¬¥Í)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥á¥¬¥Í¤òÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢»É·ã¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÖÊ´¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¥á¥¬¥Í¤ËÂØ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
