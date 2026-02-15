恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していたヒデ（41）が、わずか3年でピリオドを打った結婚生活の衝撃的な幕切れを激白した。

【映像】元妻との結婚式での写真

ABEMAの『秘密のママ園』では、シングルマザー限定の恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」を放送。スタジオではMCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストの今泉佑唯が、過去の傷を抱えながら新たな恋に踏み出す参加者たちの姿を見守った。

今回、自身の過去を赤裸々に語ったのは、現在はイベント制作会社を経営するシングルファーザーのヒデ。彼はシングルマザーのうーちゃん（32）からバーカウンターへ誘われ、離婚に至った理由を問われた。ヒデは、30歳の頃にタイで飲食店を出店したいという強い願望があり、日本と海外を行き来する生活を送っていたと回顧。仕事に没頭するあまり会話が減り、妻と疎遠になっていく中で、予期せぬ形で「緑の紙」を突きつけられたという。

2013年に結婚し、共働きのすれ違いから3年で幕を閉じた結婚生活。ヒデは当時の心境を「結婚式で親友たちの前で『必ず幸せにします』と言ったのに、できなかったという罪悪感を感じた」と振り返った。その心の傷から、長い間次の結婚に踏み出せずにいたが、30代後半になりようやく「また結婚したい」と思えるようになったと、この企画に参加した切実な思いを語った。