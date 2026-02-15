AIが親友の変わり者イケメン・甘海晴流(伊野尾慧)と仕事に夢中な堅実女子・辛島菜帆（松本穂香）のちょっとズレた“ズレきゅん”恋模様を描くラブコメドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10:15）。2人が働くのは、ロミオとジュリエットさながら「交際がバレたら即クビ！」というライバル会社。晴流が働くパイレーツ社社長の栗原恭平（高橋光臣）と、菜帆が働くダブルスターズ社社長の杏野志麻（木村多江）が、元夫婦というのも驚きだ。エキセントリックな杏野志麻社長を演じる木村多江さんに、役作りからプライベートまでを伺いました。

©️ABCテレビ

――今回演じられた杏野志麻社長は、木村さんから見てどういう人物でしたか。

とても強くて、とても未熟。でも、その未熟さが魅力になるというか。やはり、強さを追求していくと、弱さも見えてきますよね。キャリアを積むためには、悲しい思いをしたり辛い思いをしたり孤独になったりしたと思うんです。そういうことを内包して強い人になったんじゃないかと思います。



――志麻はパワフルでチャキチャキしていて、普段の木村さんとは真逆のような気がするのですが、ご自身との共通点はありましたか。

共通点はあまり感じなかったけれど、“働く女性として戦わなきゃいけない”というところには共感しました。私はそれを外に出さないけれど、志麻は表に出して、しかもちょっと人に強要してしまう。そこは違うところですけれど（笑）。

“戦う”ということは、自分自身と向き合わなきゃいけないことでもあると思うんです。戦いながら自分の理想と現実に苦しむところは、同じ戦う女性として共感する部分でしたね。

©ABCテレビ

――木村さんが志麻のようなエキセントリックな役を演じられるのは、新鮮でした。

楽しかったですよ。私、コントもやるので、その延長のような感覚でした。だから、「新しい自分を見せます」という気持ちはなくて、私の延長線上に志麻さんがいた気がします。行動はちょっと激しいですけれど（笑）。でも実は、私も志麻と同じくらいアクティブで、マグロのように泳ぎ続けたいタイプ。休みでも予定をぎっしり入れちゃう派なんです。

――そうなんですね！

だから、共通点は全然ないんだけれど、極端に私と離れている感じもなくて。面白い人だな、愛しい人だなと思って演じていましたね。



――アクティブ派ということですが、本作ではボクシング、バッティング、ゴルフのシーンもありましたが、体育会系の高橋光臣さんが「多江さんがやり込んで来た！」とおっしゃっていました。

ゴルフのシーンは、台本に「女子プロ並に飛ばしている」と書いてあったんです。初心者で、球にも当たらないところからのスタートだったので、とにかく「やらなきゃ！」となってゴルフクラブに入会して練習に励みました。バッティングとキックボクシングは、フォームを教えていただいて、ひたすら打ち込んで（笑）。特にボクシングは、普段からやっている人に見えるように、闘争心を持って向き合うことを心がけていました。ドラマがクランクアップした後、ジムのトレーナーさんに「気配が怖い。格闘家みたいですよ」と言われたので、ちゃんと闘争心が身についたみたいです。

©ABCテレビ

――ゴルフの方も、コースに出られるくらいになったのでは？

はい。ちょっと楽しくなったので、お友達とコース練習に行く予定です。

――普段から運動はされているのでしょうか。

運動をしない役だと全然しなくなっちゃいますが、基本的には行ける時にジムに行ってトレーニングをしています。あとは日本舞踊のお稽古に週1回通っています。日本舞踊は結構体幹を使うんですよ。

――木村さんの美の秘訣の一つが日本舞踊なんですね。

普段は冷蔵庫のドアをお尻で閉めたりするズボラなので、美の秘訣なんて考えてないんですけれど（笑）。でも日本舞踊は、体幹だけでなく、お芝居の参考にもなるんです。喋らずに形で伝えることが身に付くし、着物の着方や立ち居振る舞い、仕草ひとつで見た目の年齢も変えられるから。

©ABCテレビ

――登場人物がみんなどこかズレている「変わった人」たちですが、その中でも、一番変わっていたのは誰だと思われますか。

誰だろう？ 私自身も「変わった人」なので、基準が難しいですね（笑）。だから、志麻も演じていて、変わっているとは思わなかったんです。行動は普通じゃないかもしれないけれど、中身は愛情が深くて熱い人。仕事を一生懸命頑張っているが故に、見えなくなっている部分があって。でもそういう人って、いっぱいいますよね。伊野尾くんが演じた晴流も、友達は少ないけれど、自分の孤独と向き合っているという部分では一緒だし。みんな何かを抱えているから、行動がちょっとズレている。皆さんも、自分を投影したら意外と共通点が見つけられるんじゃないかな？

――『50分間の恋人』はこれから、終盤のクライマックスへ向かっていきます。今後の見所を教えてください。

それぞれの恋愛模様が変化していくと思いますが、恋する気持ち、誰かを好きになる気持ち、誰かを大切に思う気持ち……、そういう温かい気持ちがどんどん後半に向かって増えていくような気がします。心を温かくして翌日からまたお仕事に臨めると思いますので、皆さんがこの作品で心を癒して温めて、ちょっと笑って進んでいただけたらいいなと思っています。

©️ABCテレビ

（後編へ続く）

ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。