「I-LAND2」から誕生のizna「TGC」初出演 投げキス・ルダハート…可愛らしい自己紹介でファン魅了【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】「I-LAND2：N／a」から誕生したガールズグループ・izna（イズナ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】韓国6人組グループ、ミニ丈衣装で美脚輝く
iznaは、グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト『I-LAND』シリーズの第2弾として放送されたグローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2：N／a』から誕生。チェ・ジョンウン（CHOI JUNG EUN）、バン・ジミン（BANG JEE MIN）、ココ（KOKO）、ユ・サラン（RYU SA RANG）、マイ（MAI）、チョン・セビ（JEONG SAE BI）の6人で構成されている。
ラテン調の情熱的なサウンドとサビのキャッチーなフレーズが印象的な『Mamma Mia』で幕を開けると、ミニ丈の衣装に身を包んだ6人は美しいウォーキングでセンターステージへ。激しいダンスブレイクを経て、人気ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』のオリジナルサウンドトラックとしても知られる『SASS』で息を呑むようなパフォーマンスで魅了した。
マイは「今日お会いできることをすごく楽しみにしていました」と話し、ココと2人で歩いたランウェイについては「素敵な機会をいただきありがとうございます」と感謝。1人ひとり行った自己紹介では、ユ・サランが「よろしくお願いします！」と投げキス、パン・ジミンは「会いたかったです！」とルダハートし、可愛らしい仕草でファンをときめかせた。「次が最後のステージなんですよね…ぴえん…」と寂しそうにチェ・ジョンウンが話すと、メンバーは「準備はできましたか？」と勢いよく呼びかけ、ラストに『SIGN』を披露。名古屋に爽やかな風を吹かせていた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
M1 Mamma Mia
M2 SASS
M3 SIGN
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓国6人組グループ、ミニ丈衣装で美脚輝く
◆izna、可愛らしい自己紹介でファン歓喜
iznaは、グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト『I-LAND』シリーズの第2弾として放送されたグローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2：N／a』から誕生。チェ・ジョンウン（CHOI JUNG EUN）、バン・ジミン（BANG JEE MIN）、ココ（KOKO）、ユ・サラン（RYU SA RANG）、マイ（MAI）、チョン・セビ（JEONG SAE BI）の6人で構成されている。
マイは「今日お会いできることをすごく楽しみにしていました」と話し、ココと2人で歩いたランウェイについては「素敵な機会をいただきありがとうございます」と感謝。1人ひとり行った自己紹介では、ユ・サランが「よろしくお願いします！」と投げキス、パン・ジミンは「会いたかったです！」とルダハートし、可愛らしい仕草でファンをときめかせた。「次が最後のステージなんですよね…ぴえん…」と寂しそうにチェ・ジョンウンが話すと、メンバーは「準備はできましたか？」と勢いよく呼びかけ、ラストに『SIGN』を披露。名古屋に爽やかな風を吹かせていた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆iznaセットリスト
M1 Mamma Mia
M2 SASS
M3 SIGN
【Not Sponsored 記事】