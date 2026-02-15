「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第6話が、14日に放送された。

本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）

「自分をさらけ出すのが怖い時はどうすればいいの？」。一葉（上白石萌歌）は、変人動物学者・椎堂（生田斗真）へのかなわぬ思いを断ち切るため、彼とはもう会わないと決断し、仕事に打ち込むことを決める。

一方、アリア（シシド・カフカ）はついにモデル復帰を決意する。そんな中、一葉は編集長の藤崎（小雪）の娘・（西川愛莉）から「ママがヤバそうな男と付き合ってるみたい」と相談を受ける。

放送終了後、SNS上には、「『自分のギャップをさらけ出し、彼女のギャップを受け入れろ。それができたら真実の愛をつかむことができる』って、一葉なかなかやるじゃん」「上白石萌歌の生真面目な演技が、一葉というキャラに命を吹き込んでいる。生田斗真さんとの不思議なバディ感もいい。ずっと見ていたい」などのコメントが上がった。

また、「椎堂先生とアリアさんから頼りにされ、2人の心を動かす一葉はすごい」「いつの間にか一葉がアリアの心の支えになっていたんだね」「不安な時、一葉には本心を伝えられるアリアも、アリアの本音に真剣に寄り添って答える一葉もすてき。信頼し合っているからこそできること」などの声もあった。

そのほか、「テレビに出ても変わらない椎堂先生の寝癖が気になる」「椎堂先生が誠実に謝罪と感謝の言葉を伝えてくれてよかったね。友人とか言いつつ一葉のことが好きなんだろうな」「椎堂先生とアリアさんの約束って何だろう」「毎回、話が意外な方向に展開していくから好き」といったコメントもあった。