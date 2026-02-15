市街地のにぎわいから距離を置く京都市北区・北山駅周辺エリア。駅から少し歩けば低層の住宅が並び、ところどころに畑が残るのんびりとした風景が広がります。

京都市営地下鉄烏丸線の北山駅から徒歩約2分、メイン通りとなる北山通りから1本北の筋にある「こころキッチン京都本店」は、手入れの行き届いた松の木が印象的な日本家屋にあります。一見すると民家のようですが、ここが料理家・江藤三穂さんの新たな拠点です。

純和風な外観から一転して、店内は広々としたモダンリビング。各テーブルが余裕をもって配置されていて、長居しても気にならない寛ぎの空間になっています。入り口付近には、世界を飛び回った江藤さんが目利きをした商品が紹介されており、購入も可能になっています。



「酵素玄米おむすびと発酵惣菜の彩りプレート」1980円、「季節の自家製酵素ジュース」750円（ランチとセットで650円）

オーナーシェフの江藤さんは10代から20代の前半にかけて摂食障害を経験し、身をもって「食と心の関係」の大切さを知ったそう。だからこそお店のコンセプトは「こころにも、ご馳走を。」。心と体を整える料理ばかりが並ぶメニューのなかでも人気No.1なのは「酵素玄米おむすびと発酵惣菜の彩りプレート」です。

まず、気になるのが酵素玄米のおむすび。酵素玄米は、玄米に小豆と塩を加えて炊き、数日かけて保温熟成させたもの。まるでもち米のようなもちもち食感と甘みがあって、美味。おいしいだけではなくて、強い抗酸化作用があるというのもうれしいポイントです。

発酵惣菜のメインは3種類から選べます。取材時のメインは「塩麹チキンの野菜生姜あんかけ」「絹揚げ照り焼きと青ネギ」「白身魚のホイル焼き〜ぽん酢・柚子胡椒と醤油麹〜」。選んだのは「塩麹チキン」。塩麹で味付けされているので、塩みがまるくてやさしい味わい。それでいて下味がしっかりと付いているので食べ応えがあります。

メイン以外にも発酵惣菜が7種類も付いてきます。「赤大根のすだちマリネ」や「さつまいもの甘酒レモン煮」など旬の野菜がたっぷり使われていて、この1プレートランチを食べるだけで栄養バランスの偏りが解消されそう。

プレートには季節ごとにテーマがあり、冬のテーマは「温める、巡らせる。」。「大根の生姜鶏そぼろ煮」は、カラダを内側から温めるように。「きくらげの中華卵炒め」は栄養や潤いを与えるために。副菜のそれぞれにも心と体へのメッセージが込められています。

「酵素玄米のおむすび」1個350円、3個セット900円

「酵素玄米のおむすび」はテイクアウトもOK。ランチをいただいた後に「家族にも食べさせたい」と思ったら持ち帰ることもできれば、「時間がないけれどカラダによいものが食べたい」ときにはテイクアウトのみで利用することもできます。



©「こころキッチン京都本店」

「こころキッチン京都本店」は、料理をしている様子が間近に見られるオープンキッチン。そのカウンターの片隅には数本のガラス瓶が並べられています。

ガラス瓶の中身は季節の果実で作った酵素シロップ。果実がもともと持つ野生の酵母や乳酸菌の働きで生まれる、天然の酵素シロップです。この日は、りんご、ゆず、ゆずジンジャー、レモンジンジャー、きんかん、すだちの7種類。ジュースかサワーが選べます。

「季節の自家製酵素ジュース」750円

写真は「ゆずの自家製酵素ジュース」。グラスの4分の1を占めるぐらいたっぷりの果実が入っています。「食べられますよ」と声をかけてもらい食べてみると皮自体に甘さと果実味がしっかりと残っていて驚き。これを目指してお店に行きたくなるような主役級のジュースです。ランチセットにするとドリンクが100円OFFになります。おすすめ。



「米粉パンケーキ 甘酒ホイップと発酵あんこ添え」2枚1450円（1枚920円）

ヘルシー志向だけど、甘いものは別腹！ でもやっぱり健康には気遣いたい。そんな人におすすめしたいのが「こころキッチン京都本店」のデザート。小麦粉を使わないグルテンフリースイーツやヴィーガンスイーツが勢揃いしています。

生地に小麦粉を使わず、米粉だけで仕上げているのはもちろん、トッピングも小豆を麹で発酵させた自家製の発酵あんこに豆乳甘酒ホイップと、体を癒やす食材のオンパレード。

さらに別添えのシロップは菊芋からとった低糖質で天然の甘みを持つ菊芋ハニーシロップという徹底ぶり。ひと味違うパンケーキです。

京都・北山エリアにある「こころキッチン京都本店」。伝統発酵調味料や出汁を取り入れた“心と体を整える食事”で、自分をいたわるひとときを。



■こころキッチン京都本店（こころきっちんきょうとほんてん）

住所：京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町31

TEL：なし

営業時間：11〜18時

定休日：水・木曜

アクセス：京都市営地下鉄烏丸線北山駅から徒歩約2分



Photo：photo scape CORNER.大粼 俊典

Text：京都ライター事務所 小西尋子



