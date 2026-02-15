ME:I・SUZU（山本すず）＆RINON（村上璃杏）“対照的”スタイル＆表情にファン釘付け「2人とも似合いすぎ」「思わず見惚れちゃう」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSUZU（山本すず）とRINON（村上璃杏）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】ME:Iメンバー2人のランウェイが圧巻オーラ
SUZUはかっちりと着こなした白シャツを、ベレー帽、ミニボトムス、メリージェーンシューズと甘めのアイテムで崩したスタイル、RINONはレザージャケットにグレーのスウェットパンツを合わせた都会的なストリートスタイルでランウェイを闊歩。トップではRINONがジャケットを少し脱ぐ素振りでクールに、SUZUは笑顔で人差し指を顎に添えるあざといポーズを決めた。
この対照的なスタイリングに、ファンからは「2人とも似合いすぎ」「かっこよかった！」「表情に釘付け」「思わず見惚れちゃう」などの声が寄せられていた。なお、ME:Iはグループとしてアーティストステージにも出演。愛知県出身のMIU（櫻井美羽）、KEIKO（清水恵子）は凱旋パフォーマンスとなる。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆SUZU＆RINON、揃ってランウェイに歓声飛ぶ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
