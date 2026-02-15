稼いだ2億円は「すべて使い切りました」フィギュア女子レジェンドが衝撃告白　その使い道は…1年間に「2000万円前後かかる」

村主さんは現在米国在住で新たな職にも取り組んでいるという(C)Getty Images

フィギュアスケート女子、2006年のトリノ五輪4位入賞の村主章枝さんが2月13日に放送された「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（フジテレビ系列）に出演。

現役時代のお金の使い道について語った。

番組の中では全日本フィギュア選手権5回優勝、トリノ五輪4位入賞などの実績が紹介された上で「最近はスケートとは全然関係ない仕事をしているらしい」と紹介された。

その上で現役時代の収入に関してもグランプリシリーズ優勝で300万円などと明かされ、マックスで年収が3000万円ほどあったとした。

現役時代の総収入は約「2億円ぐらいだったんじゃないかな」としながら、「全て使い切りました」と笑みを交えながら、告白。

背景には「競技をやるために全て使い切った」と、フィギュアスケーターとして年間にかかる多大な費用があるとした。

1年間には「2000万円前後かかる」とした上で概算で「リンク代400万円、レッスン代400万円、プログラム振付代400万円」そのほか海外遠征、衣装代などもろもろ含めて年間で2000万円ほどが消えていくと激白。

「私の場合、現役生活を33歳までやりましたので、かかった金額もかなり引き延ばされて」と費用もその分、かかっているとした。