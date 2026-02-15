IS:SUE、一糸乱れぬパフォーマンスで会場魅了 RIN（会田凛）活動再開後初イベント出演【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】日プ女子出身アイドル、美スタイル際立つ衣装姿
モニターにIS:SUEの名前が表示されると、登場前から大きな歓声が。メンバーたちは、レザー素材が使用された美しいスタイルが際立つ衣装姿でステージに降臨。最新シングルのリード曲「Phase」からスタートした。
IS:SUEは、2024年10月から静養のため活動を休止していたRIN（会田凛）が2026年2月8日に活動再開したばかりで、復帰後のイベント出演は今回が初。しかし、そんなことも感じさせない一糸乱れぬパフォーマンスを見せ、観客を魅了した。
YUKI（田中優希）は「今日はしっかり最後まで会場を盛り上げていきたいと思います！」、NANO（釼持菜乃）は「こっからもう一個ボルテージを上げて盛り上がっていきましょう」と呼びかけ、最新シングル収録曲「Super Luna」へ。クールに歌い上げながらランウェイを闊歩し、激しいラップパートやキレのあるダンスを披露。ラストは「ありがとう〜」「みんな大好き！」などとファンへ話しながらステージに戻り、4人で手を繋いで深く頭を下げ、ステージを後にした。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
M1.Phase
M2.Super Luna
【Not Sponsored 記事】
【写真】日プ女子出身アイドル、美スタイル際立つ衣装姿
◆IS:SUE、一糸乱れぬパフォーマンスで魅了
モニターにIS:SUEの名前が表示されると、登場前から大きな歓声が。メンバーたちは、レザー素材が使用された美しいスタイルが際立つ衣装姿でステージに降臨。最新シングルのリード曲「Phase」からスタートした。
YUKI（田中優希）は「今日はしっかり最後まで会場を盛り上げていきたいと思います！」、NANO（釼持菜乃）は「こっからもう一個ボルテージを上げて盛り上がっていきましょう」と呼びかけ、最新シングル収録曲「Super Luna」へ。クールに歌い上げながらランウェイを闊歩し、激しいラップパートやキレのあるダンスを披露。ラストは「ありがとう〜」「みんな大好き！」などとファンへ話しながらステージに戻り、4人で手を繋いで深く頭を下げ、ステージを後にした。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆IS:SUEセットリスト
M1.Phase
M2.Super Luna
【Not Sponsored 記事】