「Special thanks」の相手はもちろん…鍵山優真「悔しさも残る銀メダル」も 「もっと強くなるためにまた頑張りたい」【冬季五輪】
フィギュアスケート男子シングルで2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真が、現地時間2月14日までに自身のインスタグラムを更新。今大会を振り返った。
鍵山はコーチである父の正和さん、カロリナ・コストナーさんとの3ショットを公開。英語で「Thank you very much to everyone involved and for supporting me at the Olympics（支えてくれた皆さん、オリンピックでのたくさんの応援、本当にありがとうございました）」と感謝を記した。
その後、日本語で「個人戦でもたくさんの応援ありがとうございました！」と続け、「4年前とはまた違った、悔しさも残る銀メダルとなりましたが、この地で挑戦できたことに大きな意味があると感じました。オリンピックでしか味わえない経験ができて良かったです」と充実感も漂わせた。
「次に向けてもっと強くなるためにまた頑張りたいと思います！」と今後の成長と飛躍を誓った鍵山は、再び英語で「Special thanks to… My dad」と書き込み、父である正和コーチへの特別な感謝を捧げた。
父子愛が伝わる投稿に対しては、大きな反響を呼んでおり「お父様と一緒に笑顔のお写真が再び見れて、幸せな気持ちになりました」「お父様の嬉しい顔がみれました〜」「お父様との師弟関係や、同世代の選手達への気遣いなど、競技以外でも心を掴まれました」といったコメントが寄せられた。
