「Special thanks」の相手はもちろん…鍵山優真「悔しさも残る銀メダル」も 「もっと強くなるためにまた頑張りたい」【冬季五輪】

フィギュアスケート男子シングルで2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真が、現地時間2月14日までに自身のインスタグラムを更新。今大会を振り返った。

【写真】コーチの父・正和さん、コストナーさんとの3ショットに収まる鍵山優真をチェック

鍵山はコーチである父の正和さん、カロリナ・コストナーさんとの3ショットを公開。英語で「Thank you very much to everyone involved and for supporting me at the Olympics（支えてくれた皆さん、オリンピックでのたくさんの応援、本当にありがとうございました）」と感謝を記した。

その後、日本語で「個人戦でもたくさんの応援ありがとうございました！」と続け、「4年前とはまた違った、悔しさも残る銀メダルとなりましたが、この地で挑戦できたことに大きな意味があると感じました。オリンピックでしか味わえない経験ができて良かったです」と充実感も漂わせた。