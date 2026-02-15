みちょぱ、妊娠発表後初ランウェイは「貴重な体験」MCとの直前のやり取りも明かす「歩きながら頭ぐるぐるって…」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】妊娠発表の27歳モデルが抜群スタイル
みちょぱはタレントの大倉士門と2022年10月22日に結婚を発表。2026年2月5日には、大倉ともにマタニティマークを持った写真を添え妊娠を報告していた。その妊娠発表後初となるランウェイでは、デニム生地をパッチワークのように縫い合わせたビスチェにミニ丈のデニムジャケットを羽織り、ボリューミーな白のチュールスカートを合わせたコーディネートに身を包んだ。
ランウェイトップでは客席に向かい何度も投げキスをしていたが、実は直前のステージでFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）とCANDY TUNE（キャンディチューン）が歌唱したKAWAII LAB.初の合同楽曲「CHU CHU CHU研究中！」を受け、MCのウエンツ瑛士から何かランウェイでやってほしいとリクエストを受けていたと明かし、「歩きながら頭ぐるぐるぐるぐるってなって。ウエンツさんに言われた…って」と裏側を明かしていた。
華やかなコーディネートについて触れられると「妊婦さんになっちゃったんで…」と報告したみちょぱ。「服はこうなっちゃってる（少し膨らんでいるように見える）んですけど、思ったより普段は（お腹の大きさは）バレないくらいではあるんです。でも今日は体型も隠しながら歩きやすい靴で」と告白。MCの鷲見玲奈から「2人で歩いているわけですもんね？」と尋ねられると「貴重な体験です」と笑顔を浮かべた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツと鷲見がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆みちょぱ、妊娠発表後初のランウェイ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
