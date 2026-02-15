宮崎vs鳥取 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](いちご)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
MF 8 力安祥伍
MF 30 望月耕平
MF 34 河合駿樹
MF 82 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 8 東條敦輝
MF 14 河村匠
MF 16 田制裕作
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 10 三木直土
控え
GK 1 寺沢優太
DF 55 大嶋春樹
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
