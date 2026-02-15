[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](いちご)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 15 安部崇士

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 25 横窪皇太

MF 8 力安祥伍

MF 30 望月耕平

MF 34 河合駿樹

MF 82 坂井駿也

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

MF 7 小澤秀充

MF 8 東條敦輝

MF 14 河村匠

MF 16 田制裕作

MF 21 矢島慎也

MF 32 高柳郁弥

FW 10 三木直土

控え

GK 1 寺沢優太

DF 55 大嶋春樹

DF 66 ムン・ミン

MF 2 藤田一途

MF 13 清水祐輔

FW 9 篠田大輝

FW 72 チャ・ウォンジュン

監督

林健太郎