µÆÃÏÉ±Æà¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡ª¡Öº£²ó¤Î¥í¥±Ãæ¤Ë½é¤á¤ÆÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon¡Ýno¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌöÃæ¤ÎµÆÃÏÉ±Æà¤¬2·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤9-10¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë1Ç¯¤Ö¤ê¡ª¡¡¡Ö½é¿´¤ËÊÖ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²Æì¥í¥±¤ÎÉñÂæÎ¢¤«¤é¶á¶·¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡Û
¡½¡½º£²ó¤Ï2Çñ3Æü¤Î²Æì¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÆÃÏ¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¼«ÂÎ¤â1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥é¥À¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤â¿åÃå»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÆÃÏ¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï»£±Æ¤ÏÍÎÉþ¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ø¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¥«¥é¥À¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤«¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥é¥¤¥ó¤ò¤¤¤«¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬1¥Ý¡¼¥º¤Ë¤«¤±¤ë»£±Æ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½£±»þ´Ö¤¯¤é¤¤»£¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÆÃÏ¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ï»£±Æ¸å¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð......¡×¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»£±ÆÃæ¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½É±Æà¤Á¤ã¤ó¤Ï¾ï¡¹¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¹¥¤¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÆÃÏ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£º£²ó¤â¤É¤ó¤ÊÉ½»æ¡¢»ïÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥í¥±ÃÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢É±Æà¤Á¤ã¤ó¤Ë³¤³°¤â´Þ¤á¤Æ´õË¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö²Æì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
µÆÃÏ¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ømoment¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥í¥±¤¬²Æì¤Ç¡¢µ×¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤¹¤·¡¢½é¿´¤ËÊÖ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á´ÆüÅ·µ¤¤¬°¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½³¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏË½É÷¤ÎÃæ¡¢»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤Ê¤ê´¨¤¤¤Î¤Ë¼«¤é³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
µÆÃÏ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æº½ÉÍ¤òÊâ¤¯ÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Â¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤Ç¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡£
¡½¡½¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É±Æà¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÆÃÏ¡¡»£±ÆÃæ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë»£±ÆÁ°¤ÎÂÎ·Á´ÉÍý¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
µÆÃÏ¡¡¿åÃå¤â¤¢¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æù¤Å¤¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¡ØµÆÃÏÉ±Æà¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¿©»ö¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÆÃÏ¡¡¤â¤È¤â¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¿©»öÎÌ¤ËÌá¤·¤¿¤é¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤Î²Æì¥í¥±¤Î¤È¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£É±Æà¤Á¤ã¤ó¤â¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡£Á´¥Þ¥·¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÏ¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÁ´¥Þ¥·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¢¡¼¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë»Ä¤¹¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´°¿©¡£¤·¤«¤â¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÁá¤¯¤Æ¡£
µÆÃÏ¡¡¤¤Ã¤È»ä¡¢Âç¿©¤¤¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú¼Â²È¤ÎÉô²°¤ÏµÆÃÏÉ±ÆàÇîÊª´Û¡Û
¡½¡½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â1Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª
µÆÃÏ¡¡»ä¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²áµî¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÁ´Éô¸«ÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯À¸°Õµ¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÈ¿¹³´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²áµî¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÉôÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
µÆÃÏ¡¡»¨»ï¤ËºÜ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤«¤éÁ´Éô¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬¼Â²È¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÉô²°¤Ï¡ÖµÆÃÏÉ±ÆàÇîÊª´Û¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë²û¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÆÃÏ¡¡ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤Þ¤ÇµÙÆü¤Ï¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤¤¤«¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÍ§Ã£¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤È¡£¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±éµ»¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÆÃÏ¡¡¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤ò»È¤Ã¤Æ¼ª¤Ç³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¸å¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¼«Ê¬¤Ç¿á¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÀ¸À¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¿²¤ë¤Èµ²±¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£»ä¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬º£¤Î¤È¤³¤íºÇÅ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½É±Æà¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¡£¥í¥±¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£º£²ó¤âÄ«£µ»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á½¸¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë30Ê¬Á°¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
µÆÃÏ¡¡»ä¤¬Àè¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°Æ°¤±¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½»£±ÆÃæ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡©
µÆÃÏ¡¡¤¤¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£¤½¤Î´Ö¤ËÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ä¤ì¤ë»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÊÙ¶¯¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£
¡½¡½º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¡©
µÆÃÏ¡¡³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥È¥ë¥³¡¢¹á¹Á¡¢¥Ï¥ï¥¤......¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡ª
