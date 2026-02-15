Snow Manのラウールの寝起き風ショットを『Myojo』公式Instagramが公開。白いタンクトップ姿の無防備なショットが話題を呼んでいる。

【写真】ラウールが白タンクトップで目をこする…無防備で儚げな“寝起き風”ショット

■ラウールの儚げな姿が話題

投稿の写真では、Snow Manのラウールが白いタンクトップ姿で横たわるショットを公開。

ブラインドから陽の光が降り注ぎ、ラウールの金髪と白いタンクトップ姿からのぞく美肌を照らしている。目をこするような仕草を見せるラウール。ベッドと思しきところで横たわる、寝起きを思わせる1枚だ。

「Myojo 4月号ピックアップ」として、「大好評連載“ 24 hours with Snow Man 9つの時間 ” にラウールが登場！」と紹介。「ステージ上で見せる強い存在感とは相反して、ときに消えてしまいそうな儚さをまとう。冬から春へ移り変わる季節の、ある午後のはじまり。お楽しみに」と結んでいる。

「金髪のラウールが眩しい」「昼の12時にこの色気はヤバい」「致死量の色気」「透明感がすごい」「尊いラウールさんをありがとうございます」「一生ついていきます」「ないはずの記憶が甦った」と、はかなげなショットに称賛の声が寄せられた他、「鍛えぬかれた腕が美しい」「たくましい腕がたまらない」と引き締まった腕にも注目が集まった。

