M!LKの「爆裂愛してる」が1位を獲得！今注目の歌詞ランキングにjo0jiら初登場

歌詞検索サービス「歌ネット」が、2月12日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、M!LKの「爆裂愛してる」が輝いた。2026年2月18日にリリースされる初の両A面シングルタイトル曲だ。歌に綴られているのは、＜譲りあい 慈しみあい 愛が地球を回してる どんな形だって 間違いなんてないね 100億万通り＞という“全力の愛の肯定”メッセージ。また、最新アーティストビジュアルでは、輝く銀幕を背負い羽根やビジューをふんだんにあしらったメンバーカラーのゴージャスな衣装で楽曲の世界観が表現されている。

5位には、jo0jiの「よあけのうた」が初登場。2026年3月4日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游前編」エンディングテーマだ。jo0jiは同曲について、「何にも影響を与えない人はきっと居ないと思います。生きていると世界に対して多少なりとも変化を起こす。その変化がもしかしたら誰かにとっては悪影響であるかもしれない。そんな可能性で押しつぶされそうになった夜にも、朝日が差すように願いを込めました。」とコメントしている。

6位には、sumikaの「Honto」が初登場。2026年2月25日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、2月27日公開となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌だ。作詞作曲を手掛けた片岡健太（Vo./G.）は同曲について、「『正解』以上に一生ワクワクできそうな『本当』をドラえもんと一緒に探してみたい。きっとドラえもんは考えを押し付けるようなことはしないので、1文字減らして『Honto』としました。ホントとヒントはよく似ています。」とコメントしている。

8位には、ゆずの「心音」が初登場。2026年3月11日にリリースされるニューアルバム『心音』タイトル曲であり、日本生命の新CMソングだ。北川悠仁が作詩／作曲を務め、自らの心の声に耳を傾けながら、初期衝動のままに制作。ゆず2人の生きざまや音楽＝心音をメロディーと演奏に昇華させた楽曲となっている。

10位には、miletの「The Story of Us」が初登場。2026年3月4日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマだ。miletは同曲について、「この曲を聴く人にとって、お守りのような存在になれますようにという願いを込めて『The Story of Us』を書きました」とコメントしている。

【2026年2月12日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 爆裂愛してる／M!LK2位 結唱／中島健人3位 XTC／中島健人4位 come again *Reloaded／m-flo loves 櫻井翔5位 よあけのうた／jo0ji6位 Honto／sumika7位 GateWay／m-flo loves Diggy-MO’ ＆ しのだりょうすけ8位 心音／ゆず9位 PROVANT／SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny ＆ TAKUMA10位 The Story of Us／milet