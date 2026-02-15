「顔が真っ白で…」演技直前の姿を目撃者が“証言”　絶対王者に起きた異変「一度も見たことがない」【冬季五輪】

マリニンの演技直前の姿を目撃者が証言した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで金メダル有力候補だった米国のイリア・マリニンがまさかの8位と失速した。

絶対王者の敗北に海外メディアも反応し、ポーランドメディア『FACT』では、同国のフィギュアスケート協会のマグダレーナ・タシェル会長が、マリニンの異変を間近で見た衝撃を語っている記事が掲載された。

同会長は「（演技の）スタート地点に立ったマリニンは顔が真っ白で、深く息を吸い込んでいた。これまで、彼のあんな姿は一度も見たことがない。自分自身と戦っているのが見て取れた。彼がジャンプを途中で諦めたり、予定していた回転数をこなせなかったりするような場面は、記憶にない。それほどまでに、ストレスが彼を支配してしまっていた」と証言している。