＜子どもだけで21時に外食！？＞中学生、塾帰りに毎回友だちと夕飯を食べに行くと言う。許可する？
子どもが塾に通うようになると帰宅時間が遅くなります。そうすると夕飯をいつ食べるのかが気になるところですが、子ども同士で話し合って決めることもあるようですね。でもその時間帯が問題に。ママスタコミュニティのあるママからこんな質問がありました。
『中学生の子どもがいます。夕飯は塾から帰ってからごはんを食べるか、授業の前にお弁当を持たせるのが普通と思っていましたが、みんなでごはんを食べて帰りたいと言ってきます。塾が終わった後なので21時台になります。中学生だけでごはんはありですか？ 1度だけでなく、これからずっとそうしたいと言っています』
塾帰りの外食はなし。その理由とは
塾に通う目的が違ってしまう
『遊びに塾に通わせているわけじゃないんだよ。塾の度に外食なんておかしい』
『なし。なんのための塾なのか』
子どもを塾に通わせているのは学力をつけるため。親としては子どもが進学したい高校に合格してほしいという思いもありますよね。だからこそ塾代を支払っているわけですが、塾の後の外食がセットになると、外食目的で塾に通うようになるかもしれません。塾で勉強をするよりも外食のほうが楽しいですから、塾に通う目的がずれてしまう恐れもあるため、外食は許可できないとの意見もあります。
毎回外食ではお金がかかる
『お金がかかるし、うちはなし。そんな余裕はない』
『学期に1回とか冬期特訓みたいな、3日間朝から晩まで勉強みたいなときの最終日など特別なときなら考えるけれど、毎回は金銭的にも絶対なし』
塾が週に何回あるのかはわかりませんが、塾の度に外食となれば、それだけお金がかかってしまいます。塾代も支払ってさらに食事代となれば、家計の負担も大きくなりますよね。親としてはお金のことを考えていない発言にもイラッとするのではないでしょうか。
中学生だけで21時以降は危険
『21時だよね。家に帰宅するのは22時でしょ？ 中学生だけで出かける時間ではない』
『中学生だけでうろうろするのは危険だと思っちゃうなぁ』
塾が終わって食事をするのは21時台ですから、帰宅するのは22時を過ぎてしまうのではないでしょうか。その時間になると中学生だけで出歩くのは危険と考えるママも少なくありません。犯罪に巻き込まれる恐れもあり、身を守るためにも外食を許可することはできませんね。
許可する場合は条件をつける
『うちは電車通学していたこともあって、中2くらいから学校帰りや習い事の帰りのごはんは許可していたよ。GPSをオフにしない（電池切れ含め）、店はチェーン系だけ、お金の貸し借りはしない、「学校が終わった、〇〇にAくんと寄っていい？」と「ご飯食べ終わった」の最低2回は連絡するという約束をしていた。でも遅くても18時くらいまでで21時過ぎはなかったな。しかもそれを習慣化したいというのはちょっとなぁ……』
『妥協案としては、事前に決めたお迎えに行ける日（月に1〜2回）ならOKとかかなぁ』
もし塾帰りの外食を許可するならば、ルールを決めることも大切になってくるでしょう。帰宅時間が遅くなるために、親が迎えに行けるときだけにするのもよさそうです。また携帯電話の電源を切らない、複数の人がいるお店を選ぶ、お金の貸し借りをしないなど、トラブルが起きにくい状態にしておきたいですね。もちろん親への連絡もきっちりと行うようにすれば、たまのご褒美として外食を許可するのも悪くはないのかもしれません。
もちろん帰宅時間を守るのは大前提ですね。自治体には青少年育成条例があり、例えば東京都の場合、保護者は、通学など正当な理由がある場合を除いて、深夜（午後11時〜翌日午前4時まで）に青少年を外出させないように努めなければならないと定められています。自治体によって異なるものの、夜遅くまで子どもを出歩かせるのは適切ではありませんから、帰宅時間を守ることもしっかりと伝える必要がありそうです。