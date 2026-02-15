「何を言われても凹まない」元No.1キャバ嬢が知識ゼロから日本酒造りに挑戦。蔵元を動かした“常識のなさ″という武器
東京都内で日本酒ブランド「UNO」を手がける和田桃さん。元No.1キャバ嬢の和田さんが、日本酒造りの第一歩を踏み出したのは、約3年前。当時、日本酒の知識はほぼゼロだったが、「自分のお酒を造りたい」という思いだけで、石川県の酒蔵に電話をかけた。
数百年の歴史を持つ酒蔵に、素人がいきなり飛び込む--。常識で考えれば無謀な挑戦だが、「常識のなさが強み」と語る和田さんの熱意が通じ、日本酒造りに携わることに。
現在は石川県と長野県の2つの酒蔵で4種類の日本酒を製造し、2026年からアメリカ・カリフォルニア州での販売も始まる。知識ゼロでのスタートから3年。日本酒業界に新風を吹き込む女性起業家の軌跡を追った。（記事は全2回の2回目）
◆蔵元を動かした、業界の常識に縛られない行動と熱意
--日本酒造りを始めたきっかけを教えてください。
和田桃：以前、キャバ嬢をやっていたのですが、コロナ禍でキャバ嬢を続けられなくなったんです。そんな中、「自分らしい仕事をしたい」とライブ配信を始めました。ライブ配信をするうちに、リスナーさんと一緒にオリジナルのお酒で乾杯できたら楽しいなと思ったんです。
もともと日本酒は大好きだったんですけど、全然詳しくなくて。「好きだから作ってみたい」という、本当にそれだけでした。
--知識と経験がない中で、どのように日本酒造りを始めたのでしょうか。
和田桃：実は、いきなり石川県で数百年続いている酒蔵に電話をかけたんです。もちろん、最初は門前払いでした。でも諦めずに何度か電話をしたら、たまたま近くにいらした社長が電話にでてくださって。そこで思いを伝えたら、「協力するよ」と言ってくださったんです。
--歴史ある酒蔵に素人が飛び込むのは、かなり勇気がいりますよね。
和田桃：そうですね。でも、良くも悪くもあまり常識がないので（笑）。しつこくできてしまったというか、何を言われても割と平気なんです。メンタルが強めというより、何も考えていないに近いんですけど。
◆「今では応援していただいている」蔵元との関係
--石川県だけでなく長野県の酒蔵でも、日本酒を造っていると伺いました。
和田桃：長野県の酒蔵とは、日本酒の試飲会で出合いました。私のホームページを見ていただいて、「ぜひうちで日本酒を造りませんか」と言ってくださったんです。長野では、実際に酒蔵に入らせていただいています。
--どのような関係性ですか。
和田桃：もう、何から何までお世話になっていますね。酒造りに関しても、初心者だった私に時間をかけて知識を教えていただいて。ほかの酒蔵さんも紹介いただいたり、アメリカへの輸出に関してもたくさんアドバイスをいただいています。
私も、「蔵開き」という新酒を発表するイベントは、長野まで行ってお手伝いをさせてもらっています。
--気難しい職人気質の方が多いイメージですが、心を開いてもらうコツは？
和田桃：リスペクトを持って接することですね。皆さん、本当に誇りを持ってお酒を造っていらっしゃるので、失礼のないようにというのは意識しています。あとは、誠実に向き合うこと。それだけだと思います。
和田さんの前職は、キャバクラ嬢。在籍した3店舗すべてでNo.1を獲得した実績を持つ。その前は営業事務として5年間勤務。人と向き合い、信頼関係を築いてきた経験が、酒蔵との交渉でも活きた。
◆猫をきっかけに認知を広げる戦略
--和田さんが手がける日本酒は、ラベルに猫のイラストが描かれていますね。
和田桃：保護猫3匹と暮らしていて、実は日本酒の名前は、うちの猫の名前からとっているんです。ラベルのデザインもうちの猫たちをイメージしていて。保護猫を飼っている関係で、売上の一部を保護猫支援団体に寄付しています。
