Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ç´Å¤¤¹¬¤»¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤ª¢ö¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú¥á¥í¥ó¡Û¥È¥Ã¥×5
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú¥á¥í¥ó¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¥á¥í¥ó¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯2·î13ÆüÌë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£
¡Ú5°Ì¡ÛËÌ³¤Æ» ÉÙÎÉÌî»Ô¡Ö¡ã2026Ç¯È¯Á÷¡¡Àè¹Ô¼õÉÕ¡äÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¡¡½¨ÉÊ¡¡ÀÖÆùÌó2kg¡ß2¶Ì¡¡·×Ìó4kg¡×17000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¼þ°Ï¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ËßÃÏÆÃÍ¤Î´¨ÃÈº¹¤¬À¸¤ß½Ð¤¹´ÅÌ£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¡£
À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÇß±«¤Î¤Ê¤¤ÎäÎÃµ¤¸õ¤¬ÎÉ¼Á¤ÎÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤ª¤·¤ß¤Ê¤¯¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´°½Ï¤µ¤»¤¿ÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¤ÉÊ¤¢¤ë¹á¤ê¤È¤È¤í¤±¤ë´Å¤µ¤òÉÙÎÉÌî¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Î2¡Á3»þ´ÖÁ°¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡ÖËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÉÙÎÉÌî»Ô¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À¹Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥ë¤¬¸Ï¤ì¤Æ´Å¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÄÉ½Ï¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖËèÇ¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥á¥í¥ó¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþÌ£¤·¤¤¡ª¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡ª
Âç¤¤Ê¥á¥í¥ó¤¬2¶Ì¡£ÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¿©¤Ùº¢¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ô¡¼¥È³ÎÄê¡ª¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÉÙÎÉÌî»Ô¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À¹Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥ë¤¬¸Ï¤ì¤Æ´Å¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÄÉ½Ï¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú4°Ì¡ÛËÌ³¤Æ» »°³Þ»Ô¡Ö¡Ô2026Ç¯Ê¬¼õÉÕÃæ¡Õ¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤È´Å¤¤¹á¤êËÌ³¤Æ»»°³Þ¥á¥í¥ó2¶ÌÆþ¡Ê2.6kg°Ê¾å¡Ë¡×9000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
»°³Þ¥á¥í¥ó¤Ï¡¢»°³Þ»ÔÆâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥á¥í¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê²ÌÆù¤Ç´ÅÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯³§¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂô»³¤ÎÊý¡¹¤è¤ê¤ª¿½¹þÄº¤¡¢2026Ç¯¤Î»°³Þ¥á¥í¥ó¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
»°³Þ¤Î¿©Ê¸²½¤È¤È¤â¤Ë°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÌîºÚ¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°³Þ¥á¥í¥ó¤ò¡¢¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡ÖËÌ³¤Æ»»°³Þ»Ô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥í¥ó2¶Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤ªËß¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼Â²È¤Ë»ý»²¤·¡¢¤ª¶¡¤¨¤Ë¤â¾¯¤·Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É½Ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ùº¢¤Þ¤Ç¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ùº¢¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤â»Ò¤É¤âÃ£¤âÂç´î¤Ó¡£²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÈþÌ£¤·¤¯´®Ç½¤Ç¤¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë²Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¾®¤Ö¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¶Ì¤Ç2.8¥¥í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÎÐ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¤·¤ËÎÐ¤ÎÉôÊ¬¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÏÂç¶Ì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É8·î¤Ë¼«Âð¤ËÆÏ¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤ë°Ù¤ÎÀâÌÀÄÌ¤êÆóÆü¤°¤é¤¤¤ª¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÍøÍÑ½ÐÍè¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú3°Ì¡Û»³·Á¸© Äá²¬»Ô¡Ö¡ÚÎáÏÂ8Ç¯»ºÀè¹ÔÍ½Ìó¡Û ¥¢¥ó¥Ç¥¹¥á¥í¥ó¡Ê3¡Á5¶Ì¡Ë¡×15000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
»³·Á¸©¤ÎÆüËÜ³¤¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¾±Æâº½µÖ¡×¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±Æâº½µÖ¤Çºî¤é¤ì¤ë¥á¥í¥ó¤Ï¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÎÉ¼Á¤ÊÃÏ²¼¿å¡¢²Ã¤¨¤Æº½µÖÃÏÆÃÍ¤ÎÃëÌë¤Î´¨ÃÈ¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¥á¥í¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¸Ç¤á¡¢¸Ç¤¯¤Æ¤â´Å¤¤¤·¡¢ÄÉ½Ï¤µ¤»¤ë¤È¤â¤Ã¤È´Å¤¤¥á¥í¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯Äá²¬»Ô¤µ¤ó¤Î¥á¥í¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»ºß½»¡¢ÍÌ¾»ºÃÏ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤âÃúÇ«¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖåºÎï¤Ê¥á¥í¥ó¤¬5¶Ì¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤Ö¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç²ÈÂ²£³¿Í¤ÇìÔÂô¤ËËèÆü1¶Ì¤º¤Ä´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú2°Ì¡ÛÀéÍÕ¸© °°»Ô¡Ö¡ã 2026Ç¯ Àè¹ÔÍ½Ìó ¡ä Ìõ¤¢¤ê ¥á¥í¥ó ÀÄÆù Ìó 5.5Ô°Ê¾å¡×10000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
°°»ÔÈÓ²¬ÃÏ¶è¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤é¤Î²¹ÃÈ¤ÊÉ÷¡¢¤½¤·¤ÆÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡¢¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤ÎÅìÃ¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¡¢°ì¤«¤éÅÚ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¼ï¤«¤éÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÈÓ²¬¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¶¯¤¤´Å¤µ¤È¡¢°î¤ì¤ë²Ì½Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥á¥í¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°°Àî»Ô¤äÉÙÎÉÌî»Ô¡¢Í¼Ä¥»Ô¡¢°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¡¢·§ËÜ¸©¤Ê¤É¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©°°»Ô¤â¸©ÆâÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°°»Ô¤Ç¤Ï¡ÖÈÓ²¬¥á¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅüÅÙ15ÅÙ°Ê¾å¤Î´Å¤µ¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥á¥í¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°°»Ô¤Î¸Ø¤ë°ïÉÊ¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö£¶¥¥í°Ê¾å¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7¥¥í°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¥á¥í¥ó¤¬3¸Ä¡£ÆÏ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ï¹á¤ê¤¬¤Þ¤À´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤´¤í¤ÎÉ½¼¨¤Î»þ´ü¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¡¡Á¤Ê¤ó¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ªÀÄÆù¤À¤È²ÌÆù¤¬¹Å¤á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤ÈÅ©¤ë²Ì½Á¡£¤½¤·¤ÆÈé¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤¨¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÎÊ¬¤âÍ½ÌóÇ¼ÀÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÌõ¤¢¤ê¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤µ¤¬ÉÔÂ·¤¤¤Ê¤À¤±¤Ç¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â1¤Ä¤À¤±¾¯¤·¾®¤µ¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥á¥í¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÂ²³§¤ÇÂô»³¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖËèÇ¯´óÉÕ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìõ¥¢¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤ÏÂçÊÑÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯²ÈÂ²¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¢¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú1°Ì¡ÛËÌ³¤Æ» °°Àî»Ô¡Ö¡Ú26Ç¯È¯Á÷Àè¹ÔÍ½Ìó¡ÛËÌ³¤Æ»»ºÀÖÆù¥á¥í¥óÌó1.6kg¡ß2¶Ì¡×12000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë½Ü¤Î²ÌÊª¡¢ÀÖÆù¥á¥í¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀã»³Ï¢Êö¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ë¡ÖÀ¡¤ó¤ÀÈþ¤·¤¤¿å¡×¤È¡¢¡ÖÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¡×¤¬»º¤ó¤À¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡ÖìÔÂô¤ËÈ¾Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤è»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¤¤Î¤Ç1/4¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èé¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤¯¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£Âç»ö¤ËÂç¤¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÀÖÆù¥á¥í¥ó¤Ï¤ä¤Ï¤êËÌ³¤Æ»»º¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£Ì£¤â¤È¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡¢¹¬¤»´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥á¥í¥ó¤ËÀ¸»º¼Ô¤«¤é¤ÎÇÀ¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê70Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖåºÎï¤ÊÂç¶Ì¥á¥í¥ó¤¬£²¶ÌÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ùº¢¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃúÅÙ¿©¤Ùº¢¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ç¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯Äº¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÆù¥á¥í¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë