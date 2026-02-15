元メジャーバンドマンが明かす芸能界との接点「芸能人に会うなら東京」が絶対条件であるワケ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ロックバンド・QOOLANDのボーカルなどで活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「バンドマンが芸能人と会うキッカケを暴露」と題した動画を公開。バンド活動を続ける中で「芸能人に会えるのか」というテーマについて、自らの経験を赤裸々に語った。
動画で平井氏は、バンドマンが芸能人と出会うきっかけは確かにあると明言。自身の小説『さよなら、バンドアパート』が映画化された際には、原作者としてオーディションや撮影現場に立ち会い、主演の森田望智さんや高石あかりさんといった、後に朝ドラヒロインとなる女優陣と交流があったことを明かした。さらに、同作には竹中直人さんや千原せいじさんも出演しており、現場で会話を交わしたという。
また、テレビ番組での出会いについても言及。NHKの番組に出演した際には、元モーニング娘。の吉澤ひとみさん、ペナルティ、大沢あかねさんらと共演。テレビ東京の音楽番組「MelodiX!」に出演した際は、南海キャンディーズの山里亮太さんや乃木坂46とも同じ楽屋だったと語った。
一方で、プライベートで芸能人に遭遇する機会についても触れ、特に「下北沢は芸能人に会える街」だと指摘。自身もSUPER BEAVERの渋谷龍太さんに偶然会った経験があるという。しかし、芸能人と友達になることの難しさについては「芸能人の友達、俺おらんで」と率直に告白。対バン後の打ち上げなどで話すことはあっても、そこからプライベートな関係に発展することは稀だと現実を語った。
最後に平井氏は、「芸能人に会いたいなら間違いなく上京すべき」と断言。ただし、バンドマンが多く住む杉並区や世田谷区ではなく、「赤坂・港区に住居を移してもらわないと」と、出会いの確率を上げるための具体的なエリアにも言及し、バンドマンが抱く夢と現実をユーモラスに解説した。
チャンネル情報
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。