ロックバンド・QOOLANDのボーカルなどで活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「バンドマンが芸能人と会うキッカケを暴露」と題した動画を公開。バンド活動を続ける中で「芸能人に会えるのか」というテーマについて、自らの経験を赤裸々に語った。

動画で平井氏は、バンドマンが芸能人と出会うきっかけは確かにあると明言。自身の小説『さよなら、バンドアパート』が映画化された際には、原作者としてオーディションや撮影現場に立ち会い、主演の森田望智さんや高石あかりさんといった、後に朝ドラヒロインとなる女優陣と交流があったことを明かした。さらに、同作には竹中直人さんや千原せいじさんも出演しており、現場で会話を交わしたという。

また、テレビ番組での出会いについても言及。NHKの番組に出演した際には、元モーニング娘。の吉澤ひとみさん、ペナルティ、大沢あかねさんらと共演。テレビ東京の音楽番組「MelodiX!」に出演した際は、南海キャンディーズの山里亮太さんや乃木坂46とも同じ楽屋だったと語った。

一方で、プライベートで芸能人に遭遇する機会についても触れ、特に「下北沢は芸能人に会える街」だと指摘。自身もSUPER BEAVERの渋谷龍太さんに偶然会った経験があるという。しかし、芸能人と友達になることの難しさについては「芸能人の友達、俺おらんで」と率直に告白。対バン後の打ち上げなどで話すことはあっても、そこからプライベートな関係に発展することは稀だと現実を語った。

最後に平井氏は、「芸能人に会いたいなら間違いなく上京すべき」と断言。ただし、バンドマンが多く住む杉並区や世田谷区ではなく、「赤坂・港区に住居を移してもらわないと」と、出会いの確率を上げるための具体的なエリアにも言及し、バンドマンが抱く夢と現実をユーモラスに解説した。

YouTubeの動画内容

映画で会えた芸能人
TVで会えた芸能人
街で出会えた芸能人
芸能人に会うなら上京or地方
芸能人と繋がるには

