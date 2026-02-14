現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第5R・リヤドダートスプリント（G2・ダ1200m・1着賞金120万ドル＝約1億8000万円）は、F.プラ騎乗、イマジネーション（牡5・B.バファート）が優勝した。2着にジャストビートザオッズ（せん6・G.サッコ）、3着にムクタヘム（せん5・A.アルシダラニ）。勝ちタイムは1分12秒00（良）。

日本から参戦したアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）は4着、ガビーズシスター（牝5・美浦・森一誠）は6着、ドンアミティエ（牡6・栗東・今野貞一）は7着、ヤマニンチェルキ（牡4・栗東・中村直也）は12着となった。

坂井瑠星が騎乗したアメリカンステージは4着と見せ場を作った。道中は好位3番手で流れに乗り、直線では一度抜け出しを図ったものの、ゴール前で脚色が鈍った。ヤマニンチェルキ、ガビーズシスター、ドンアミティエも好位から中団で運んだが、直線では伸びを欠いた。勝利したのは、ブリーダーズカップスプリント2着の実績を持つアメリカのイマジネーション。直線入口では後方の位置取りだったが、外へ持ち出されると豪快なごぼう抜きで一気に前をのみ込み、ゴール寸前で差し切った。