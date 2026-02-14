Perfume、コールドスリープ前に発表した「ふめつのあなた」のコンセプトムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“コールドスリープ”中のPerfumeがコールドスリープ前に発表した楽曲「ふめつのあなた」のコンセプトムービーが公開された。

■映像には、歴代ライブの象徴的なモチーフが3DCGで随所に登場

中田ヤスタカ（CAPSULE）が書き下ろした「ふめつのあなた」は、NHK総合で放送中のアニメ『不滅のあなたへ Season3』（毎週土曜 23時45分～）の主題歌で、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバー。

Perfume公式ファンクラブ「P.T.A.」および「WORLD P.T.A.」発足記念日である2月14日という特別な日に公開された今回のコンセプトムービーは、アニバーサリーを祝う、まさにファンへのサプライズプレゼントといえる一作。

映像には、歴代ライブの象徴的なモチーフが3DCGで随所に散りばめられており、Perfumeが歩んできた軌跡、そして今この瞬間から未来へと向かう3人の姿が、過去の記憶と重なり合うように美しく描き出されている。

そして、Perfumeの3人が三位一体で心は近くにありながらも、それぞれが徐々に別の方向を向いていくようなアンビバレントな映像内容として、身体の輪郭はほどけ、記憶は粒子のように漂い、楽曲は消えずに回り続ける。変わっていくものと変わらず残り続けるもの、その境目が描かれた映像となっている。

また、2月14日12時に東京ドーム公演のグッズ「STAGE SET KIT -NEBULA ROMANCE Episode TOKYO DOME-」の販売が開始。ファンクラブ会員限定アイテムとして、東京ドーム公演のライブ写真集や、アフターパンフレットも同時発売された。詳細はオフィシャルサイトで。

