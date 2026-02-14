人気女性お笑いカルテットのメンバーが、同期の男性と4年半交際していた過去を告白。「いい男でしたね」としみじみ振り返る場面があった。

【映像】「同期の男の子と…」当時21歳の女性芸人

「30代にも入って、そろそろいい恋愛をしたいなというところがあります」

こう語るのは、お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるか（31）。「20代後半から恋人いないですね。悲しい。とにかくかわいい自分になりたい」と切実な恋愛事情を吐露し、2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2で理想のヘアスタイルを追求した。

理想についてきりやは、『【推しの子】』の星野アイちゃんみたいな、キラキラしたアイドル。私はもうお笑いはいらないです。恋愛一本で駆け抜けていきます」と、芸人らしからぬ“ガチ”なオーダーを語った。

その施術中、きりやが過去の恋愛を明かす場面も。「数年前なんですけど、同期の男の子と4年半付き合ってたんです」と交際歴を告白。「ライブ終わりに一緒にご飯食べたり、ネタの相談をされたりとか」と振り返った上で、「いい男でしたね」と懐かしんで語っていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。