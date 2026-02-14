BMSG選抜メンバーによる珠玉のR＆Bバラード「BUBBLE」配信リリース！歌唱力に定評のある4人が集結
BMSG所属アーティストから選抜されたMANATO（BE:FIRST）、KAIRYU（MAZZEL）、REIKO、KANON（STARGLOW）によるスペシャルユニット楽曲「BUBBLE」が、2月14日に配信リリース。さらに、『BMSG FES’25』で初披露された「BUBBLE」のパフォーマンス映像がBMSGオフィシャルYouTubeにて同日20時に公開された。
「BUBBLE」は、切なさを帯びたメロディとR＆Bの質感をまとったサウンドが印象的な珠玉のバラード。BMSG所属アーティストのなかでも特に歌唱力に定評のある4人が集結し、繊細な感情表現と重なり合うハーモニーで、BMSGのあらたな側面を提示する一曲に仕上がっている。
本楽曲のプロデュースには、MANATO、REIKOに加え、SAS、LOAR、Sho from MY FIRST STORYが参加し、洗練されたサウンドと深い情感を併せ持つ作品世界を作り上げた。
『BMSG FES’25』のステージでは、MANATOの伸びやかな歌声をきっかけに楽曲が静かに幕を開け、4人は椅子に腰掛けたまま、深い影を宿した切ないバラードをしっとりと歌い上げ会場を大きく沸かせた。
BMSGならではのアーティスト同士のあらたな化学反応を生み出す一曲「BUBBLE」を含むライブBlu-ray＆DVD『BMSG FES’25』は4月10日にリリースが決定している。その歌声と世界観を映像商品でも体感しよう。
■リリース情報
2026.02.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BUBBLE」
2026.04.10 ON SALE
Blu-ray＆DVD『BMSG FES’25』
