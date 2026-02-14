中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）の第5話が、13日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤（中村）が、落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）と出会い、夢に向かって踏み出していく姿を描くK-POP版“スポ根”ドラマ。

NAZEのデビュー日が2月14日、バレンタインデーに決定。しかし、なんと同日にTORINNER（トリナー）も日本デビューすることが判明。きっと莫大な資金をかけてプロモーションを仕掛けてくるはず…と、ビビりまくる水星（池田エライザ）とナム社長（ハ・ヨンス）。ナム社長は「絶対にデビューランキング1位を獲って!」と吾妻に激しく詰め寄る。

NAZEをたたききつぶすたに、あえてデビューを同日に設定したTORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）。しかし、デビュー当日に出演する音楽番組がNAZEにも出演依頼していることを知る。そんなジスをチェ代表（イ・イギョン）は、「あんな“残飯”のような新人と同じ評価をされている。つまりお前も残飯レベルだ」と殺意をもって睨みつける。追い詰められるジス。

一方、吾妻も最大の敵TORINNERにどう対抗するか、NAZEのベストを引き出すにはどうするべきかと悩んでいた。両陣営が火花を散らすデビューの日が、刻一刻と近付く。

そんな中、NAZEの末っ子・ドヒョクは、街でタチの悪い男にからまれてしまう。しかもNAZEの一員であることを調べられて…。「アイドルが他人に怪我させたなんてバレたら大騒ぎになるぞ」と脅され、多額の金を要求される。窮地に陥ったドヒョクは、NAZEのとある秘密を週刊誌に売ってしまうが、そのネタが記者・風祭（河内大和）からジスの手元に渡ってしまい…。



放送終了後、SNS上には、「ハラハラドキドキで泣けた。ドヒョクは早く大人に相談してほしかった」「NAZEとTORINNERの火花がヤバい。NAZEが無事にデビューできて良かった」「吾妻PDが、PDの仕事をしている姿がたくさん見られてうれしかった」「倫也が船で迎えに来たシーンはカッコ良くて笑った。イケメンはすぐに船で迎えに来る」などの感想が投稿された。

また、デビュー曲ランキングでTORINNERに敗れたNAZEについて、「NAZEは2位だったけれど、曲も衣装も良かった」「デビュー曲で2位は充分すごい」「NAZEのダンスやフォーメーションが普通にカッコ良い」「NAZEの曲もパフォも好き」といった声が寄せられた。

さらに、第5話のキーマン的存在として出演した竹原ピストルについて、「ピストルさん、まさかの警察だったのか」「ピストルさんが警察官!? めっちゃカッコいい」「ピストルさん、良い人だった。いいポジション」「ピストル刑事、カッコイイ!」といったコメントが集まった。