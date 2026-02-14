現地時間2月14日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で開催されるサウジカップデーは、世界の強豪が集結する中東競馬最大の祭典。日本時間23時発走のサウジダービー（G3）で幕を開け、リヤドダートスプリント（G2）、1351ターフスプリント（G2）、ネオムターフカップ（G1）、レッドシーターフハンデキャップ（G2）と、多彩なカテゴリーの国際重賞が続き、クライマックスのサウジカップ（G1）へとつながる。

サウジダービーにはケイアイアギト、サトノボヤージュなど日本の若駒が参戦し、世代レベルの高さを国際舞台で証明できるか注目が集まる。リヤドダートスプリントではアメリカンステージ、ドンアミティエらが世界の快速馬に挑み、日本勢のスピード能力が試される一戦となる。また、矢作芳人調教師はスプリントを勝てば、サウジカップデー重賞完全制覇という偉業もかかっている。

芝路線ではシンフォーエバー、パンジャタワーらが出走する1351ターフスプリントに加え、ネオムターフカップではシンエンペラーが中距離の主役候補として登場。さらにレッドシーターフハンデキャップには長距離適性を武器に日本勢が挑むなど、各路線で見どころは尽きない。

そして総賞金世界最高額を誇るサウジカップでは、フォーエバーヤングが連覇へ挑む。サンライズジパング、ルクソールカフェも加わり、日本勢の層の厚さは随一だ。今年はサウジカップのみJRA馬券発売対象となり、日本のファンにとっても身近な国際決戦の夜となる。激闘必至のサウジ決戦から目が離せない。

【サウジカップ】連覇がかかるフォーエバーヤングは6番ゲートから

サウジカップが行われるキングアブドゥルアジーズ競馬場 (C)Jockey Club of Saudi Arabia

毎年恒例の世界決戦が開幕

●サウジダービー（G3）

第4レース 1600メートル ダート・左

発走予定時刻 日本時間23時00分（現地時間17時00分）

出走予定14頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定日本馬

ケイアイアギト（美浦・加藤征弘厩舎）J.モレイラ騎手

サトノボヤージュ（美浦・田中博康厩舎）戸崎圭太騎手

トウカイマシェリ（栗東・高柳大輔厩舎）鮫島克駿騎手

ワンダーディーン（栗東・高柳大輔厩舎）O.マーフィー騎手

ベストグリーン（牡3・北海道・田中淳司）坂井瑠星騎手

●リヤドダートスプリント（G2）

第5レース 1200メートル ダート・左

発走予定時刻 日本時間23時40分（現地時間17時40分）

出走予定13頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定日本馬

アメリカンステージ（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手

ガビーズシスター（美浦・森一誠厩舎）J.モレイラ騎手

ドンアミティエ（栗東・今野貞一厩舎）R.ムーア騎手

ヤマニンチェルキ（栗東・中村直也厩舎）岩田望来騎手

●1351ターフスプリント（G2）

第6レース 1351メートル 芝・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）0時25分（現地時間18時25分）

出走予定13頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定日本馬

シンフォーエバー（栗東・森秀行厩舎）戸崎圭太騎手

パンジャタワー（栗東・橋口慎介厩舎）J.モレイラ騎手

フォーチュンタイム（栗東・吉岡辰弥厩舎）坂井瑠星騎手

●ネオムターフカップ（G1）

第7レース 2100メートル 芝・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）1時10分（現地時間19時10分）

出走予定11頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定日本馬

アロヒアリイ（美浦・田中博康厩舎）岩田望来騎手

シンエンペラー（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手

ヤマニンブークリエ（栗東・松永幹夫厩舎）横山典弘騎手

●レッドシーターフハンデキャップ（G2）

第8レース 3000メートル 芝・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）1時50分（現地時間19時50分）

出走予定12頭

※JRAによる馬券発売はございません。

・出走予定日本馬

ヴェルミセル（栗東・吉村圭司厩舎）M.バルザローナ騎手

シュトルーヴェ（美浦・堀宣行厩舎）J.モレイラ騎手

●サウジカップ（G1）

第9レース 1800メートル ダート・左

発走予定時刻 日本時間2月15日（日）2時40分（現地時間20時40分）

出走予定14頭

※JRA発売対象レース

・出走予定日本馬

サンライズジパング（栗東・前川恭子厩舎）O.マーフィー騎手

フォーエバーヤング（栗東・矢作芳人厩舎）坂井瑠星騎手

ルクソールカフェ（美浦・堀宣行厩舎）J.モレイラ騎手

テレビ、ネット中継も例年通り実施

●テレビ・ラジオ中継

＊テレビ（インターネット配信含む）

・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb

「2026サウジカップデー中継」

放送日時：2月14日（土）22時30分から27時30分【無料放送】

＊ラジオ

・ラジオNIKKEI第1

「2026サウジカップデー実況中継」

放送日時：2月14日（土）25時00分から27時00分

●馬券発売レース

・サウジカップ（G1）

ダート1800メートル 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上

2月15日（日）2時40分（現地時間2月14日（土）20時40分）発走予定

＊発売方法・発売時間（いずれも日本時間）

・ネット馬券（即PAT・A-PAT）

2月14日（土）7時00分から発走予定時刻2分前

・競馬場・ウインズ等（UMACA）

2月14日（土）各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻