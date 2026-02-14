°ËÆ£ÈþÍè¡¢2025Ç¯¥ï¥ó¥Þ¥óLIVE¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¡õ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ³¨ÊÁ ²ò¶Ø!!
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢2025Ç¯10·î11Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿°ËÆ£ÈþÍè¤Î¥ï¥ó¥Þ¥óLIVE¡Ö°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÄ¾·ÂÌó30cm¤ÎLP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±º¤¹¤ë»æµÓ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤ÎBlu-ray¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2·î15Æü(Æü) 20:00¤«¤é¤ÏËÜ¸ø±é¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈÖÁÈ¾ðÊó
°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops
¡ã½é²óÊüÁ÷¡ä2·î15Æü(Æü) 20:00 ¡Á
https://www.animax.co.jp/programs/NN10003078
ÊüÁ÷¡§¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ITO MIKU Live 2025¡ØBirth of Pops¡Ù
3·î18ÆüÈ¯Çä
¡ÚBlu-ray¡Û
ÉÊÈÖ¡§COXC-7512
²Á³Ê¡§¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦24P ¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÆ±º
¡¦LP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡¦»æµÓ¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÅ¸¼¨ÍÑ¡Ë
¡ã¸ø±éÆâÍÆ¡ä
1. La-Pa-Pa Cream Puff
2. Morning Coffee
3. ¥ï¥¿¥·¥¤¥í
4. MC1
5. ¸É¹â¤Î¸÷ Lonely dark
6. Born Fighter
7. Shocking Blue
8. ÅÚÍË¤Î¥ë¡¼¥ë
9. MC2
10. No Color
11. hello new pink
12. Åô¤ê
13. Outfit Change
14. Ë¢¤È¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥Ì
15. ¼·¿§Cookie
16. Good Song
17. MC3
18. PEARL
19. ÀÄ100¿§
20. ·¯¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È
21. MC4
22. No.6
23. Îø¤ÏMovie
24. TickTack Invitation
25. MC5
26. all yours
ÆâÍÆ¡§2025Ç¯10·î11Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¡¢ÈäÏª¤·¤¿Á´20¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢MC¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ýÏ¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸½¾ì¤äÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¡£
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¡Ü56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57mm) ¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§B2¥¿¤Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
Amazon¡§ LÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È5Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê57Ð¡Ë¡Ü2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÈ×
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§B2¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡¡²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÄ¶¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§µÇ°¥é¥Ü¥²¥Þ¥×¥ê¥«¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É²Á³Ê¡§2,700±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
²¼µ´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½ÌóÄº¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2025/12/21(Æü)21:00¡Á2026/2/15 (Æü)23:59
ÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈA (Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈB (Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û 7F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00¡Á¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ãÂè1Éô¡ä14:00¡Á
¡ãÂè2Éô¡ä16:00¡Á
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00¡Á¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
°ËÆ£ÈþÍè¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ²ñ°÷¼õÉÕÃæ
°ËÆ£ÈþÍèOfficial Fanclub¡Öall yours¡×
https://itomiku-fc.jp/
ÎÁ¶â¡§Ç¯³Û6,050±ß(ÀÇ¹þ)¡¿·î³Û550±ß(ÀÇ¹þ)
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´
¡ã°ËÆ£ÈþÍè¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
10·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ü¥¤¥¹¥¥Ã¥È½êÂ°¡£2013Ç¯¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Î¼·ÈøÉ´¹ç»ÒÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡ØÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹»À¸¤¬¡Ú¤í¤³¤É¤ë¡Û¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ù¤Î±§º´ÈþÆà¡¹»ÒÌò¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ë½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º ÃæÌî»°¶êÌò¡¢¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive¡Ù¥³¥Ã¥³¥íÌò¡¢¡ØBanG Dream!¡Ù¥·¥ê¡¼¥¹゙ ¸¹´¬¤³¤³¤íÌò¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2026Ç¯1·îTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ÙÉ÷²Ö¤ê¤êÌò¡¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Í¡¼¥¸¥åÌò¡¢¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù±«·î¤·¤Î¤ÖÌò¡¢¡Ø¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡Ù¥ß¥ë¥¥Ã¥ÈÌò¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¥ß¥ê¥¢Ìò¡¢4·îTVA¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡Ùºù¤ß¤¯Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï2016Ç¯10·î12Æü¤Î¥Ï¥¿¥Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥½¥í¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2017Ç¯ TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉðÁõ¾¯½÷¥Þ¥¥ã¥ô¥§¥ê¥º¥à¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖShocking Blue¡×¡¢2018Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡¢2019Ç¯ TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾åÌî¤µ¤ó¤ÏÉÔ´ïÍÑ¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÁ®¤¥Ï¡¼¥È¥Ó¡¼¥È¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥é¥ó¥À¥é¡Ù¤ÎÂè1¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPlunderer¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Âè2¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¸É¹â¤Î¸÷ Lonely dark¡×¡¢2021Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀïÆ®°÷¡¢ÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNo.6¡×¡¢2022Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡Ù2´üOP¡ÖÀÄ100¿§¡×¡¢2023Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡ÙOP¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¡¢2024Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀ¼Í¥¥é¥¸¥ª¤Î¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNow On Air¡×¤òÃ´Åö¡£ 4ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThis One¡Çs for You¡×¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ËÆ£ÈþÍè¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
https://columbia.jp/itomiku/