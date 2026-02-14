14日原子力規制委員会が薩摩川内市を訪れ川内原発を視察したほか、塩田知事らと意見を交換しました。



川内原発を視察したのは、原子力規制委員会の山中伸介委員長や神田玲子委員らです。原子力規制委員会が川内原発を訪れたのは約3年ぶりです。



山中委員長らは、重大な事故が起きた際に現場の対策拠点になる緊急時対策棟などを視察。



また、九州電力は使用済みの燃料を保管する乾式貯蔵施設の整備に向け、規制委員会に設置の許可を申請しています。14日はその建設予定地も視察しました。





(原子力規制委員会・山中伸介委員長)「非常にきちっとした運用がなされているという受け止めをしている。川内原発の乾式貯蔵施設は東北電力の女川原発の貯蔵施設と同タイプのものなのでそれほど難しい審査になるとは考えていない」(九州電力・西山勝社長)「原子力施設が不安だと思う方もいらっしゃると思うので審査を受ける過程やそのあと施設を作る中でも事業者としてしっかりと説明をして皆さんにより安心していただく努力を続けていきたい」視察の後には、塩田知事や薩摩川内市の田中市長らとの意見交換会も実施。塩田知事は審査の結果や状況について、県民への分かりやすい情報発信などを求めました。