松山ケンイチ、齋藤飛鳥と一緒に鳴海唯に怒る

俳優の松山ケンイチ（40歳）が、2月14日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK総合）に出演。ドラマで共演している鳴海唯に齋藤飛鳥と共に「スマホを見過ぎだよ」と怒ったと語った。



ドラマ「テミスの不確かな法廷」に出演している鳴海唯と齋藤飛鳥が番組のゲストとして登場。主演の松山がVTR出演し、「鳴海さんは『夜寝られない』と。何でだ？という話になっていろいろ話していたらスマホを見過ぎなんじゃないかと。調べてみたら1日7時間くらい見ていたんです」と明かす。



さらに松山は「齋藤さんは、夕飯を食べてからはできるだけ見ない。9時くらいには眠くなるので寝る。（スマホは）3時間くらいしか見ていない。鳴海さんと2倍くらい違う。齋藤さんも僕も『見過ぎだよ！寝られないのはそれが原因だよ』って怒りました」と語る。そして松山は「僕もどれくらいかな、と思って見ますよね。8時間だった」とオチをつけた。