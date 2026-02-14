福本莉子、色白美脚輝くミニスカ制服姿に絶賛の声「現役でもいける」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の福本莉子が2月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美しい脚を披露し、話題となっている。
【写真】福本莉子「現役でもいける」ミニスカ制服からスラリ美脚
福本は「WOWOW連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season2』二部作が遂に完結します」と、自身となにわ男子の高橋恭平がW主演を務めるドラマの完結を報告し、オフショットを複数枚投稿。ネクタイを締めた白シャツとミニのプリーツスカートの制服の上にグレーのパーカーを羽織った姿からほっそりした白く美しい脚を披露した。また、山下幸輝、中沢元紀ら共演者とのショットなども公開し「共演者の皆様やスタッフの皆様に支えていただき駆け抜けたこの日々は私にとって宝物です」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「現役でもいける」「透明感すごい」「素敵な作品をありがとう」「制服とても似合ってる」「最高に可愛い」「笑顔が最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆福本莉子、ミニスカ制服ショット公開
◆福本莉子の投稿に反響
