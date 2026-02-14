「少し走り始めた」骨折で離脱中の日本代表DF、指揮官が状態を明かす「もう少し耐えられるようになるまで…」
負傷離脱中のル・アーブルDF瀬古歩夢の状態について指揮官が言及した。
25歳の日本代表は、１月30日に開催されたリーグ・アン第20節・RCランス戦（０−１）の80分に相手FWに押される形で味方GKと交錯して肋骨を負傷。後日、クラブによって肋骨の骨折と発表された。
それまでリーグ戦全試合に出場してきた瀬古は、２月７日に行なわれた前節のストラスブール戦で今季初の欠場。そんななか、フランスメディア『Paris Normandie』によれば、ル・アーブルのディディエ・ディガール監督は日本人DFの現状を次のように明かしている。
「彼はエアロバイクでツール・ド・フランスを続けているよ（笑）。少し走り始めたが、とてもゆっくりだ。もう少し耐えられるようになるまで、高負荷のトレーニングに復帰させないつもりだ」
記事によれば、瀬古は28日のパリ・サンジェルマン戦か、３月８日のブレスト戦での復帰が見込まれているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
