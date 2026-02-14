＜寒すぎてツライ＞あなたが重宝している寒さ対策アイテムを教えてください！クビ作戦がいいらしくて…
寒い季節、暖房をつけてもなかなか身体が温まらなくて困りますよね。そのようなとき、みなさんはどのように対策をしていますか？
『寒がりの人、重宝しているものってある？』
先日、充電式の湯たんぽを購入した投稿者さん。あまりの快適さに、報告がてらママたちの寒さ対策も聞いてみたくなったようです。さて、ママたちはどのような寒さ対策アイテムで冬を乗り切っているのでしょう。
レッグウォーマー大人気
『モコモコのレッグウォーマー。これがないと足首が寒い』
『レッグウォーマー。足首を温めるとまったく違う。外へ行くときは必須』
さまざまなアイテム情報が寄せられるなか、目立っていたのは「レッグウォーマー」。長い靴下でもいいですが、寒さ対策に重宝するのはレッグウォーマーのようですね。ママたちの声を見ていると、家にいるときでも外出するときでも使えるため重宝するようです。レッグウォーマーのよさといえば、重ね履きができることでしょうか。昨今はやりのまるでこたつのように感じる、靴下タイプのものもママたちの声からも寄せられていましたが、足先まで覆ってしまうため温度調節が難しいですよね。その点レッグウォーマーだと、足首〜ふくらはぎをピンポイントで温められる上に、外出先でもどこでも靴下を脱がずにすぽーんと脱げます。これが意外に便利。筆者は、オシャレなカラーのレッグウォーマーをアームカバーとして使用しています。手首が冷える方、オススメですよ〜。
3つの「首」を温める作戦
『腹巻とネックウォーマー、超オススメ。今は薄手で着ぶくれしないようなものが多く出ているから1度試してみてほしい。手放せなくなるよ、きっと』
『ネックウォーマーは家のなかでもしている』
身体にある3つの首を温めるといいという話を耳にしたことはありませんか？ その3つの首とは、「首」「手首」「足首」の3か所です。すでに登場したレッグウォーマーで足首は温まっていることでしょうから、今度は「首」を温めてほしいとママたちが絶賛オススメしてくれたのは「ネックウォーマー」。外出時も、首元を温めると寒さの感じ方がまったく違いますよね。ママの声にあるように、最近ではスマートに着用できるタイプのものや、室内用・就寝時用のネックウォーマーも販売されていますから、用途に応じて使えるところも便利です。
『夜寝るとき、肩部分にヒーターのある枕を使っている』
筆者の聞いた話では、寝るときは首だけでなく、肩口を温めるとよいらしいので、ネックウォーマーだけでなく肩部分を温めるアイテムの導入もありかもしれませんね。
湯たんぽ最強説
『うちはお湯の湯たんぽ。10年は使っている』
『レンジで温めるタイプのカイロ。一応湯たんぽなのかな。デカめのやつ。寝るとき足が寒いと寝入れないから愛用している』
投稿者さんと同じく「湯たんぽ」をオススメとする声も寄せられていました。最近ではいろいろなタイプの湯たんぽが販売されていますよね。投稿者さんが持っているような充電式に電子レンジで温めて使うもの、昔ながらのお湯を入れて使用するものなど。
『湯たんぽは寝るときだけでしょ。貼るカイロがないと生きていけない』
実は、ポケットに入れて携帯できるような小型なものまで販売されています。貼るカイロも便利ですが、小型湯たんぽも便利かもしれませんね。大きさが選べると、用途に応じて使えますから魅力的です。貼るカイロと湯たんぽ、両方をうまく使い分けられるとさらに最強の寒さ対策になるかも！？
知恵と工夫と対策アイテムで寒さを乗り切ろう
寒さを乗り切るさまざまなアイテム。他にも「電気毛布（ひざ掛け）」や「保温インナー」といったアイテムも登場しました。思わずクスっと笑ってしまったのは「猫ちゃん」。たしかに最強ですが、筆者の家の飼い猫のようにすぐいなくなってしまう点がたまにキズ（笑）？ みなさん何かしらのアイテムを駆使し、寒さを乗り切っているようですね。暖房器具だけでは乗り切れない場合も多いでしょうから、ママたちのアイデアを参考に、今年の冬も元気に乗り切りましょう〜。