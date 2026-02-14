2月13日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「崩さない！アイドルベースメイクのつくり方」が紹介されました。

【映像】「汗かいてるはずなのに…」蛯原友里も興味津々！アイドルメイクの神が伝授する“崩れない”メイク術

教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストの夢月さん。

ナチュラルなのに作り込まれている、繊細でちょっぴりドーリーなメイクを得意とし、アイドルメイクの神として人気を集めています。

まずはスキンケアから。肌表面はサラッと、内側はしっとり保湿できるスキンケアをセレクトします。

パックを隙間のないよう貼りつけたら。

ここでビューティギアを使います。ブライトアップモードとEMS機能を使って保湿成分を浸透させながら、キュッとした小顔を目指していきます。

外すタイミングで優しく拭き取ったら、もう一度ビューティギアを使っていきます。次に使うのはクールモード。

スキンケアの後に肌を冷やすことで毛穴をキュッと引き締めるのだそう。

優しく当て、肌全体をクールダウンできたらOK。

続いて使うのはこちらの乳液です。

肌全体にしっかりと馴染んだら。

さらに、濡らしたパフで肌を冷やしながらスキンケアを馴染ませます。

これでスキンケアはOK。続いてはベースメイク。

まずは下地から。今回は3種類の下地を使います。

1つ目の下地はこちら。みずみずしいテクスチャーで保湿＆パールの効果で肌印象をキレイにします。

ムラにならないよう丁寧に指で伸ばしたら。

先ほどの濡らしたパフでさらに馴染ませていきます。

続いて2つ目の下地はこちら。皮脂くずれを防止してくれる下地を重ねてメイク持ちをアップさせます。

皮脂の出やすい小鼻や額に塗り、濡らしたパフで馴染ませていきます。

最後に使う3つ目の下地はこちら。ブルーの色みの効果でさらに肌の透明感をアップさせます。

ブルーの下地は塗りすぎに注意。平筆型のブラシに取り、肌に薄く伸ばしていきます。

薄く塗り広げることでそれぞれの下地の効果も活かしながら崩れにくいベースになるのだそう。

これで下地は完成。しっかりとトーンアップした美しい肌に。

続いてはファンデーション。夢月さんは濡らしたパフにファンデーションをつけて塗っていくとのこと。こうすることで時短＆自然なツヤ感のある仕上がりに。

目の下などファンデーションが溜まりやすい部分は、パフの何もついていない部分でさらに馴染ませます。

先にファンデーションを軽めに仕上げ、アイメイク後に完成させることで厚塗り防止に。

アイメイクをしたら、仕上げのベースメイクへ。

同じようにパフに馴染ませて、目の下あたりにのせていきます。

アイメイクの後に頬を明るく仕上げることで、目元の印象がさらに際立って見える効果もあるのだそう。

続いてはフェイスパウダー。

汗をかきやすい額やフェイスラインにブラシでのせ、小鼻まわりなどは蓋の上などでパウダーを軽く落とし塗っていきます。

これでパウダーはOK。

さらに、今回はコントゥアリングまでご紹介。使うのはこちらのハイライトです。

鼻筋と目頭から“ハの字”に入れていきます。

頬の高いところに丸くハイライトをのせ立体感のあるお顔に。

最後はシェーディング。パレット上部の淡いカラーを小さなブラシに取り、ノーズシャドウを入れていきます。

鼻下にも入れると鼻が短く見え、可愛らしい顔立ちになるのだそう。

次に大きめのブラシで2色混ぜて取り、フェイスラインにシェーディングを入れたら。

夢月流アイドルベースメイクの完成！

夢月さんのこだわりとテクニックが詰まったアイドルベースメイク。みなさんもぜひ試してみて。

番組冒頭、「アイドルって踊って歌って汗かいてるはずなのに、全然メイクが崩れないですよね。私もどうしたらそんなメイクができるのか気になっていました」と興味津々だったMCの蛯原友里さん。

ビューティレッスン後は「いろんなテクニックが詰まっていたし、何よりすごく綺麗なお肌に仕上がっていましたね」とコメントしました。