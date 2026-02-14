ÌÀÆü¤«¤é»Å»ö¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖºÇ¿·¡õ¼ÂÎÏÇÉÊ¸Ë¼¶ñ¡×5Áª¡£¡È¿Íµ¤¥Ú¥ó¡É¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬²è´üÅª
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹»Å»ö¤Ç»È¤¦¡ÖÆ»¶ñ¡×¤ÏÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£½ñ¤¯¡¢À°Íý¤¹¤ë¡¢»ý¤Á±¿¤Ö¡Ä¡Ä¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½êºî¤òÀöÎý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤È½¸ÃæÎÏ¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Î¼õ¾Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢É®µ¶ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¼Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¸·Áª¡£ºÇ¿·¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î»Å»öÆ»¶ñ¡É¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½Åª¤ÊÀß·×¤¬Èþ¤·¤¤½êºî¤òÀ¸¤ß¡¢½ñ¤¯³Ú¤·¤ß¤ØÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡ÆÈÆÃ¤Î½Å¤ß¤ÈÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÍ¥¤ì¤¿½ñ¤¿´ÃÏ¤Ï»×¤ï¤º¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ä´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤¬¡¢¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡ÙÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡åÌÌ©¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤É¤è¤¤½ÅÎÌ´¶¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿»È¤¤¿´ÃÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅ¾¤¬¤êËÉ»ßÍÑ¤ÎÏ»³Ñ¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥¿¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·øÏ´¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡£¥é¥Ð¡¼ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¼´¤Ï¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¥à¥À¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊÀìÍÑ¤Îµí³×À½¥Ú¥ó¥·¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡ü¥½¥ê¥Ã¥É¥é¥¤¥È
¥á¡¼¥«¡¼¡§LACONIC
²Á³Ê¡§3,960±ß
¥µ¥¤¥º¡§ºÇÂç·Â9¡ßH149mm
½Å¤µ¡§23g
¿Ä·Â¡§0.5mm
¼´¿§¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¡½ñ¤¤¤Æ¾Ã¤»¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÁêËÀ
¡¡¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëPILOTÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ú¥óÀè¡Ö¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ¡£½ñ¤½Ð¤·¤¬¤è¤¯¡¢³ê¤é¤«¤ËºÙ¤¤Àþ¤ò·«¤ê½Ð¤¹½ñ¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤¬¿Íµ¤¡£
¡¡ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¹õ¡¦ÀÖ¡¦ÀÄ¤Î3¿§¤ò0.4mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¤Ç¿·È¯Çä¤·¡¢¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ùµ¡Ç½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤¬°¦¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¾Ã¤»¤ë¡×¤³¤È¡£±ôÉ®Ê¸»ú¤ò¾Ã¤·¥´¥à¤Ç¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥é¥Ð¡¼¤Ç»¤¤ì¤Ð¾Ã¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥¡×¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿¡£
¡¡ºÙ¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂØ¤¨¿Ä¼°¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡0.4mm¤Î¥Ú¥óÀè¤Ë¸÷Âô¤ÈÃ¸¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¼´¥«¥é¡¼5¿§¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥Ê¥¸¡¼3¡ÊFRIXION SYNERGY 3¡Ë
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,100±ß
¥µ¥¤¥º¡§ºÇÂç·Â12.8¡ßH145mm
½Å¤µ¡§13g
¥Ü¡¼¥ë¿Ä·Â¡§0.4mm
¼´¿§¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼
¥¤¥ó¥¯¿§¡§¹õ¡¢ÀÖ¡¢ÀÄ
¢¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥Ú¥óÀè¤Ç½ñ¤¿´ÃÏÈ´·²¡ª ¼êºî¶È»Å¾å¤²¤Î°ïÉÊ
¡¡1981Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¡¼¥ÉÄ´¤ÊÃÆÎÏ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡ÙËüÇ¯É®¾Þ1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÆÃÄ§¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¿¼¤¤¿§Ì£¤Î¼ù»éÀ½¡£¥Ú¥óÀè¤ò¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶â¥Ú¥óËüÇ¯É®¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì½ñ¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ëL¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥È¥ê¥àËüÇ¯É®
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®
²Á³Ê¡§13,200±ß
¥µ¥¤¥º¡§ºÇÂç·Â18¡ßH141Ð
½Å¤µ¡§19. 8g
¥Ú¥óÀè¡§¶ËºÙ¡¢ºÙ»ú¡¢ÃæºÙ¡¢Ãæ»ú¡¢ÂÀ»ú
¼´¿§¡§¥¯¥ê¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ê¥¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¯¥ê¥¢¥°¥ê¡¼¥ó
¢¡¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ÎÇº¤ß¤ò²þÁ±¡£³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç»Å»ö¤â¤Ï¤«¤É¤ë
¡Ö³ÑÅÙÊÑ¹¹¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È¡Ö½ÄÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Çö·¿Àß·×¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¥±¡¼¥¹¤¬¡¢¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¥Ý¡¼¥Á¡õ¥Ð¥Ã¥°¾Þ5°Ì¤ËÆþÁª¡£
¡¡ÀÞ¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤ó¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¡£°ÜÆ°¤âºî¶È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ç´°àú¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡£
¡¡Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤ÇÓÇ®¹½Â¤¤ÇÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¡£
¡ü¥ª¥ê¥¹¥¿
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥¯¥Ä¥ï
²Á³Ê¡§5,940±ß
¥µ¥¤¥º¡§W350¡ßD7¡ßH235Ð
½Å¤µ¡§340g
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¡¸þ¤¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»ý¤ÁÂØ¤¨ÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥Ä¡¼¥ë
¡¡½ñÎà¤Î¥¿¥Æ¥è¥³¤ò¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤¬¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¥¯¥ê¥Ã¥×¾Þ4°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¡¢½ñÎà¤Î¸þ¤¤òµ¤¤Ë¤»¤ººÇÅ¬¤ÊÇÛÃÖ¤Ç¸ÇÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡£A4¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤òºÇÂç30Ëç¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡ü¥¿¥Æ¥è¥³·óÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡¿¥·¥Õ¥Æ
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·
²Á³Ê¡§1,045±ß
¥µ¥¤¥º¡§W225¡ß D20¡ßH319Ð
½Å¤µ¡§200g
¥«¥é¡¼¡§¥ê¡¼¥Õ¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥°¥ì¡¼¡¢¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Î¼õ¾Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢É®µ¶ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¼Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¸·Áª¡£ºÇ¿·¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î»Å»öÆ»¶ñ¡É¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½Åª¤ÊÀß·×¤¬Èþ¤·¤¤½êºî¤òÀ¸¤ß¡¢½ñ¤¯³Ú¤·¤ß¤ØÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡åÌÌ©¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤É¤è¤¤½ÅÎÌ´¶¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿»È¤¤¿´ÃÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅ¾¤¬¤êËÉ»ßÍÑ¤ÎÏ»³Ñ¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥¿¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·øÏ´¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡£¥é¥Ð¡¼ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¼´¤Ï¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¥à¥À¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊÀìÍÑ¤Îµí³×À½¥Ú¥ó¥·¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡ü¥½¥ê¥Ã¥É¥é¥¤¥È
¥á¡¼¥«¡¼¡§LACONIC
²Á³Ê¡§3,960±ß
¥µ¥¤¥º¡§ºÇÂç·Â9¡ßH149mm
½Å¤µ¡§23g
¿Ä·Â¡§0.5mm
¼´¿§¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¡½ñ¤¤¤Æ¾Ã¤»¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÁêËÀ
¡¡¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëPILOTÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ú¥óÀè¡Ö¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ¡£½ñ¤½Ð¤·¤¬¤è¤¯¡¢³ê¤é¤«¤ËºÙ¤¤Àþ¤ò·«¤ê½Ð¤¹½ñ¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤¬¿Íµ¤¡£
¡¡ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¹õ¡¦ÀÖ¡¦ÀÄ¤Î3¿§¤ò0.4mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¤Ç¿·È¯Çä¤·¡¢¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ùµ¡Ç½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤¬°¦¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¾Ã¤»¤ë¡×¤³¤È¡£±ôÉ®Ê¸»ú¤ò¾Ã¤·¥´¥à¤Ç¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥é¥Ð¡¼¤Ç»¤¤ì¤Ð¾Ã¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥¡×¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿¡£
¡¡ºÙ¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂØ¤¨¿Ä¼°¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡0.4mm¤Î¥Ú¥óÀè¤Ë¸÷Âô¤ÈÃ¸¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¼´¥«¥é¡¼5¿§¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥Ê¥¸¡¼3¡ÊFRIXION SYNERGY 3¡Ë
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,100±ß
¥µ¥¤¥º¡§ºÇÂç·Â12.8¡ßH145mm
½Å¤µ¡§13g
¥Ü¡¼¥ë¿Ä·Â¡§0.4mm
¼´¿§¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼
¥¤¥ó¥¯¿§¡§¹õ¡¢ÀÖ¡¢ÀÄ
¢¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥Ú¥óÀè¤Ç½ñ¤¿´ÃÏÈ´·²¡ª ¼êºî¶È»Å¾å¤²¤Î°ïÉÊ
¡¡1981Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¡¼¥ÉÄ´¤ÊÃÆÎÏ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½ñ¤¿´ÃÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡ÙËüÇ¯É®¾Þ1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÆÃÄ§¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¿¼¤¤¿§Ì£¤Î¼ù»éÀ½¡£¥Ú¥óÀè¤ò¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶â¥Ú¥óËüÇ¯É®¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì½ñ¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ëL¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥È¥ê¥àËüÇ¯É®
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®
²Á³Ê¡§13,200±ß
¥µ¥¤¥º¡§ºÇÂç·Â18¡ßH141Ð
½Å¤µ¡§19. 8g
¥Ú¥óÀè¡§¶ËºÙ¡¢ºÙ»ú¡¢ÃæºÙ¡¢Ãæ»ú¡¢ÂÀ»ú
¼´¿§¡§¥¯¥ê¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ê¥¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¯¥ê¥¢¥°¥ê¡¼¥ó
¢¡¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ÎÇº¤ß¤ò²þÁ±¡£³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç»Å»ö¤â¤Ï¤«¤É¤ë
¡Ö³ÑÅÙÊÑ¹¹¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È¡Ö½ÄÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Çö·¿Àß·×¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¥±¡¼¥¹¤¬¡¢¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¥Ý¡¼¥Á¡õ¥Ð¥Ã¥°¾Þ5°Ì¤ËÆþÁª¡£
¡¡ÀÞ¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤ó¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¡£°ÜÆ°¤âºî¶È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ç´°àú¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡£
¡¡Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤ÇÓÇ®¹½Â¤¤ÇÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¡£
¡ü¥ª¥ê¥¹¥¿
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥¯¥Ä¥ï
²Á³Ê¡§5,940±ß
¥µ¥¤¥º¡§W350¡ßD7¡ßH235Ð
½Å¤µ¡§340g
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¡¸þ¤¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»ý¤ÁÂØ¤¨ÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥Ä¡¼¥ë
¡¡½ñÎà¤Î¥¿¥Æ¥è¥³¤ò¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤¬¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¥¯¥ê¥Ã¥×¾Þ4°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¡¢½ñÎà¤Î¸þ¤¤òµ¤¤Ë¤»¤ººÇÅ¬¤ÊÇÛÃÖ¤Ç¸ÇÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡£A4¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤òºÇÂç30Ëç¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡ü¥¿¥Æ¥è¥³·óÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡¿¥·¥Õ¥Æ
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·
²Á³Ê¡§1,045±ß
¥µ¥¤¥º¡§W225¡ß D20¡ßH319Ð
½Å¤µ¡§200g
¥«¥é¡¼¡§¥ê¡¼¥Õ¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥°¥ì¡¼¡¢¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ØÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤óÂç¾Þ2026¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£