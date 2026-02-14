【バレンタインに観たいラブストーリー5選】「きみはペット」「恋です！」…アマプラ極上ロマンスドラマ
【モデルプレス＝2026/02/14】バレンタインシーズンは心の奥まで甘く溶かすような恋の物語が恋しくなる季節。Prime Videoでは、胸キュンの最高峰から大人の色気が漂う話題作まで、多彩なラブロマンスが勢揃いしている。今回は、今こそ観たい5作品を紹介する。
【写真】「きみはペット」志尊淳の“エレベーターキス”が悶絶級
【Not Sponsored 記事】
◆「きみはペット」（2017）
入山法子と志尊淳がW主演を務めた、累計発行部数440万部を誇る伝説の癒やし系ラブストーリーの実写版「きみはペット」（フジテレビ）。志尊が放つ子犬のような透明感と、ふとした瞬間に見せる男の顔との振り幅が最大の見どころ。バレンタインの夜、誰かに甘えたい、癒やされたいと願う乙女心を完璧に満たしてくれる。
◆「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」（2021）
「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」（日本テレビ）は、杉咲花をヒロインに迎え、そのお相手を杉野遥亮が務めたピュアな恋愛ストーリーの傑作。外見やハンデを越えて惹かれ合う2人の化学反応が、視聴者の涙腺とときめきを同時に刺激する。バレンタインという愛の日に、人を想うことの純粋な尊さを再確認させてくれるヒューマン・ラブコメディとなっている。
◆「隣の男はよく食べる」（2023）
倉科カナとtimeleszの菊池風磨が共演する「隣の男はよく食べる」（テレビ東京）は、大人の色気と食欲を刺激する中毒性の高い一作。菊池演じる肉食年下男子のビジュアルと、等身大の恋に揺れる倉科の姿が絶妙にマッチする。チョコより甘い夜を演出する、美味しい料理と甘い駆け引きに、心ゆくまで酔いしれたい。
◆「青島くんはいじわる」（2024）
Snow Manの渡辺翔太と中村アンが、いじわるな年下モテ男と干物気味な女子の協定恋愛を体現する「青島くんはいじわる」（テレビ朝日）。渡辺が魅せるクールさと、ふとした瞬間に漏れ出る独占欲のギャップに翻弄される視聴者が続出。嘘の恋が本物の愛へと変わっていく展開は、バレンタインの甘酸っぱいムードにリンクする。
◆「いきなり婚」（2025）
「いきなり婚」（日本テレビ）は、齊藤京子と城田優が届ける溺愛ストーリー。出会った瞬間に結婚という、理屈を超えた2人のストーリーは現実逃避にぴったり。怒涛の勢いで注がれるストレートな愛に、バレンタインを締めくくる究極の夢心地を味わえるはず。
◆バレンタインに心が満たされるラブストーリーを
冬の寒さを忘れさせるような、熱く甘い恋の物語たち。Prime Videoの豊富なラインナップから、あなたの心を最も震わせる一作で至福のバレンタインを過ごしてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
