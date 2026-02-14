Snow Man宮舘涼太が主演を務め、臼田あさみがヒロイン役を担当するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』が、4月4日より放送されることが決定した。

本作は、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドとアラフォーの働く女性が繰り広げるSFラブコメディ。『青島くんはいじわる』（テレビ朝日系）の関えり香が脚本を手がけ、『リベンジスパイ』（テレビ朝日系）の宮田和弥、『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』（テレビ朝日系）の飛田一樹、『ムサシノ輪舞曲』（テレビ朝日系）の竹園元が演出を担当する。

とあるマンションの一室。家具も何もない真っ暗闇の中で流れる不穏な空気。時空がバチバチと歪み、一体のアンドロイド・時沢エータが転送されてきた。彼に組み込まれているプログラムは、何者かに狙われている神尾くるみを護ること。そんな謎に包まれたプログラムが始動していることなど何も知らないくるみは、少女漫画の編集者として忙しいこともあり、地層化した部屋をかき分け、時短メイク＆朝食を済ませて出社する日々。余裕がないどころか、慣れない仕事で失敗も多く、落ち込むことばかり。エータはくるみを監視、分析し、ついにはくるみの勤める編集部に新人アルバイトとして現れるが、行動も言動も人間離れしているエータにくるみは戸惑ってしまう。一方、「恋をする」というプログラムも機能も搭載されていないエータは、次第にくるみに心が惹かれていくことに戸惑うようになり……。

主人公・時沢エータを演じるのは、本作で連続ドラマ初主演を果たすSnow Manの宮舘。まさかのターミネーター役に「“いったい何を言っているんだ!?”と思いました（笑）」と驚いたことを明かしたが、「スタッフさんのこだわりがいっぱい詰まった企画書に感銘を受けて、“やらせてください！”とお願いしました」と快諾。「歩くときの手の伸ばし具合や足を踏み出す角度などの所作には気をつけています。アンドロイドは角を曲がるときどうするのかな…とか、日々考えています」と人生初のアンドロイド役に全力投球していると語った。

連続ドラマ初主演についてはメンバーの存在が指標になっているとも明かし、「主演を務めてきたメンバーが何人もいるので、彼らはこういうときにこういうことを思っていたのかな…と今さらながらに実感していて、“グループ業”と“ドラマ業”を一緒にやることの重みを感じています」と、Snow Manの一員として、そして初座長として、それぞれへの責任感を“重み”という言葉にこめて語った。さらに、「僕はもちろん、キャストの方々、そしてスタッフのみなさまが愛情をこめて日々撮影しています。僕自身も撮影しながら“こんな言葉をもらえたらうれしいな”とほっこりすることも多いので、ぜひ楽しんでもらえたらうれしい」と呼びかけた。

ヒロイン・神尾くるみを演じるのは、『新宿野戦病院』（フジテレビ系）、『御上先生』（TBS系）などの臼田。本作のオファーには「今まで日常に根づいた作品が多くて、フィクション感が強いものってあまり縁がなかったんです。この作品は“ありえないよ～”ってツッコミながら笑っている自分がいて、脚本を読んで“これは面白くなるぞ！”と確信しました」と世界観にワクワクしたと告白。

本作では思いもよらない異動により、畑違いの部署で頑張らざるを得なくなったアラフォーヒロインを演じるが、「くるみは仕事も私生活も一生懸命生きている、どんな社会にもいるような人間味ある人。だからキャラクターを作るというよりは、ナチュラルに存在できたらいいなと思って演じています」と役作りのこだわりを語った。

宮舘とは初共演ながらも、「宮舘さんはすごく穏やかで居心地がいい方です。物静かですが、みんなでわちゃわちゃもするし、ユーモアにもあふれていて。過剰な空気づくりが一切なくて、リラックスの延長で本番に入れる」と、その座長ぶりを絶賛した。

なお、エータとくるみを取り巻く個性豊かなキャラクターを演じる共演者は今後発表される。

宮舘涼太（時沢エータ役）コメント『ターミネーターと恋しちゃったら』というタイトルを聞いたときの率直な感想“いったい何を言っているんだ!?”と思いました（笑） でもスタッフさんのこだわりがいっぱい詰まった企画書に感銘を受けて、「やらせてください！」とお願いしました。当たり前かもしれませんが、これまでアンドロイドを演じたことはなかったので、純粋に興味も湧きました。

脚本を読んでの感想アンドロイド役は言葉が難しいなと感じました。漢字が6文字も並んだ熟語を使ったりするんですよ！ あとは、感情を入れすぎないよう、イントネーションにも気をつけないと、と思いました。

撮影で楽しかったシーン僕演じるエータが部屋の壁を壊すシーンがあるのですが、スタッフさんが“粉まきチーム”や“壁投げチーム”などにわかれて大活躍。各チーム一丸となって、無事に終えることができました。この作品では随所にCGも取り入れるそうなので、どんな映像になるのか今から楽しみです。

役づくりについて歩くときの手の伸ばし具合や足を踏み出す角度などの所作には気をつけています。アンドロイドは角を曲がるときどうするのかな…とか、日々考えています。

初共演の臼田あさ美の印象臼田さんは物静かな方という印象でしたが、ユーモアもあって、いつもにこやかに笑っていらっしゃる印象です。スタッフのみなさんが癒されているのを、ひしひしと感じています。現場を和ませまくってくださっています！

撮影現場の雰囲気メリハリがしっかりある現場ですね。第1話に2人のとても大事なシーンがあるのですが、その撮影では現場に緊張感があふれていました。でもコメディー要素が多めのシーンは、みんなが笑いをこらえるのに必死。全員で真剣かつ笑いながら作り上げています。

ドラマ初主演にあたり、Snow Manのメンバーからのエール みんな、「楽しみにしている」と言ってくれています。特に「こうした方がいいよ」などのアドバイスはもらっていませんが、主演を務めてきたメンバーが何人もいるので、彼らはこういうときにこういうことを思っていたのかな…と今さらながらに実感していて、“グループ業”と“ドラマ業”を一緒にやることの重みを感じています。

ターミネーターと恋しちゃったら、やってもらいたいこと見たことない場所に連れていってくれそうですよね。あとは「今日、雨が降るからこの靴、履いてった方がいいよ！」とか役立つアドバイスをくれたらいいな！

もし400年後の世界に行けるとしたら、持っていくものえーっ！ なんだろう…。“水”かな…。未来ですから、水じゃなくてオイルを飲んでいる可能性だってありますよね？ でも間違いなく、色でいうと未来は“シルバーみ”あふれる世界なんじゃないかな。Snow Manの名前も2020年代を代表するアーティストとして残っていてほしい！ それぐらいの勢いで日々頑張っているので…！

視聴者へのメッセージ僕はもちろん、キャストの方々、そしてスタッフのみなさまが愛情をこめて日々撮影しています。僕自身も撮影しながら「こんな言葉をもらえたらうれしいな」とほっこりすることも多いので、ぜひ楽しんでもらえたらうれしいです。

臼田あさ美（神尾くるみ役）コメント『ターミネーターと恋しちゃったら』というタイトルを聞いたときの率直な感想どんな作品になるのか、タイトルからは想像できなかったのですが、だからこそワクワクしました。私も企画書から作り手のみなさんの熱意を感じて、面白い作品になりそうだなと思いました。

脚本を読んでの感想今まで日常に根づいた作品が多くて、フィクション感が強いものってあまり縁がなかったんです。この作品は“ありえないよ～”ってツッコミながら笑っている自分がいて、脚本を読んで“これは面白くなるぞ！”と確信しました。

役づくりについて私が演じるくるみは仕事も私生活も一生懸命生きている、どんな社会にも存在するような人間味ある人。だからキャラクターを作るというよりは、ナチュラルに存在できたらいいなと思って演じています。

初共演の宮舘涼太の印象宮舘さんはすごく穏やかで居心地のよい方です。物静かですが、みんなでわちゃわちゃもするし、ユーモアにもあふれていて、人との距離の取り方がすごく上手だなと思います。過剰な空気づくりが一切なくて、リラックスの延長で本番に入れるので、すごく自然体でいられます。現場にいるみなさん、全員が居心地よいと思います！

撮影現場の雰囲気たとえば宮舘さんが「こういうのはどうかな？」と提案して、「それ面白い！」となったら、より面白く撮るためにみんなでディスカッションがはじまるんです。すごく意見交換しやすい現場ですね！

ターミネーターと恋しちゃったら、やってもらいたいことまず、私の健康を保ってもらいたいです。睡眠の質や食事の栄養管理を一緒に考えてほしいな。あ、でもこれじゃあ、恋じゃなくて一方的にこき使っているみたいですね（笑） うーん、デートで宇宙に行けたらいいな。

もし400年後の世界に行けるとしたら、持っていくもの白米ですね。やっぱり、どんなに未来に行っても炊きたてのごはんが食べられる生活を守りたいです。

視聴者へのメッセージお子様から大人まで楽しんでいただける作品だと思います。ご家族で毎週楽しみに見てもらえたらうれしいです。

神田エミイ亜希子（テレビ朝日プロデューサー）コメント一緒に長い時間を過ごした“物”は、他の物には代えられない唯一無二の物になる。ぬいぐるみ、ランドセル、携帯電話、パソコン、車など、特別な思い入れや愛着のある物は誰にとってもあるのではないでしょうか。それは、同じ機種や同じ物と交換してくれると言われても、交換不可能。他の物には代わりようがないのです。何かが「唯一無二」の存在になるというのはどういう事なのか？それを思いっきりエンターテイメントの形で描く事で、大切な人との関係を見つめ直したり、誰かにとって大切な物を同じように大切に思える気持ちに気づけたりするのではないか…。そんな事を思いながら、作り上げた企画が本作『ターミネーターと恋しちゃったら』です。未来からヒト型ロボットがやってくるというファンタジックな設定に説得力をもたせ、さらにリアリティーも込めて演じて頂けるのは宮舘さんしかいらっしゃらない！と思い、オファーをさせて頂きました。ロボットという人間ではない人物を演じるのは、とても難しいと思うのですが、宮舘さんなら想像の翼を思いっきり広げて、見た事のないロボットを演じて下さるに違いありません。また、ヒロイン・くるみ役は、主人公に一番近いところにいながらも、フラットな反応を見せたり、つっこんだりしてくれる存在です。一生懸命頑張っている等身大の働く女性の姿を爽やかに、どこかにかわいらしさも感じさせつつも、骨のあるキャラクターとして演じて頂ける方がいいなと思い、臼田さんにお願いさせて頂きました。臼田さんが演じて下さる事で、くるみへの共感ポイントも増え、さらに魅力的なキャラクターになりそうです！土曜の夜に、笑って、泣いて、キュンとして頂きつつ、小さな気づきと、ほんのちょっとでも元気が湧いてくるドラマになったらと願っています。（文＝リアルサウンド編集部）