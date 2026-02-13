レンジャーズが5月に「呪術廻戦ナイト」を開催

レンジャーズは12日（日本時間13日）、5月26日（同27日）の本拠地・アストロズ戦を「呪術廻戦ナイト」として開催すると発表した。チケット購入者を対象に、特別デザインのユニホームが配布される。

球団公式X（旧ツイッター）が公開した画像によると、ユニホームは白地をベースに、同作の主人公・虎杖悠仁が着用する呪術高専の制服をイメージさせる赤と黒のラインが入ったデザイン。背面には「ITADORI」のネームと、開催日にちなんだと見られる背番号「26」が刻まれている。

MLBでは近年、日本アニメとのコラボレーション企画が増加している。今季もすでにレッドソックスやマリナーズが「ワンピース」とのコラボを発表しているほか、過去には「NARUTO-ナルト-」や「ハローキティ」などのイベントも行われてきた。

昨季はドジャースが「ワンピース・ナイト」で配布した限定グッズが転売サイトで高騰するなど、大きな反響を呼んだ。昨季のワールドシリーズ王者も流行を取り入れ、ファンを楽しませるようだ。（Full-Count編集部）