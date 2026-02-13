「日経225オプション」3月限プット手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 399( 255)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
BNPパリバ証券 132( 32)
豊証券 11( 11)
SBI証券 219( 7)
松井証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
シティグループ証券 150( 0)
大和証券 44( 0)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 176( 176)
BNPパリバ証券 117( 117)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
豊証券 12( 12)
野村証券 1010( 10)
SBI証券 12( 8)
松井証券 3( 3)
JPモルガン証券 250( 0)
三菱UFJ証券 150( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 252( 252)
モルガンMUFG証券 250( 250)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
松井証券 1( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 351( 351)
モルガンMUFG証券 282( 282)
ソシエテジェネラル証券 58( 58)
BNPパリバ証券 40( 40)
SMBC日興証券 21( 21)
SBI証券 10( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
バークレイズ証券 101( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
楽天証券 2( 0)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
