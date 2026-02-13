µþÀ®¡¢¿··¿ÆÃµÞ¤ÇÊ£¡¹Àþ²½¸¡Æ¤¡¡À®ÅÄ¤Þ¤Ç¤ÎÌó20¥¥í
¡¡µþÀ®ÅÅÅ´¤Ï13Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¿·Àß¤Ê¤Éµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×Áý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤È¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÀ®ÅÄ¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¤Î¿·³ù¥±Ã«¡½°õÚÙÆüËÜ°åÂç¡ÊÌó20¥¥í¡Ë¤òÊ£¡¹Àþ²½¤¹¤ë·×²è¤Î¸¡Æ¤¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2028Ç¯ÅÙÍ½Äê¤Î¿··¿ÍÎÁÆÃµÞÆ³Æþ¸å¤Î¼Â¸½¤òÁÛÄê¡£´ûÂ¸ÀþÏ©¤Î³°Â¦¤Ë¿·Àþ¤òÁýÀß¤·¡¢¿··¿ÍÎÁÆÃµÞ¤ä¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀìÍÑÀþÏ©¤È¤¹¤ë¡£
¡¡½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬ÆüÊëÎ¤¡½¶õ¹ÁÂè2¥Ó¥ë´Ö¤ÇºÇÂ®36Ê¬¤«¤é30Ê¬ÂæÁ°È¾¤Ø¡¢¿··¿ÆÃµÞ¤¬²¡¾å¡½¶õ¹ÁÂè2¥Ó¥ë´Ö¤Ç30Ê¬ÂæÁ°È¾¤«¤é20Ê¬Âæ¸åÈ¾¤ØÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£