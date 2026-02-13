¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Öº£¤Î»þÂå¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤À¤è¡×Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î¡ÈSNSµ¬À©¡ÉÁÊ¤¨
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ê42¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁªµóÃæ¤ÎSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ó¤Þ¤êÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶²¼Å°»á¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¾åÀ¾¾®É´¹ç
¡¡¾åÀ¾¤Ï·Ù»¡Ä£¤¬½°±¡Áª´ü´ÖÃæ¡¢SNS¾å¤Ç¤Î»¦³²Í½¹ð¤Ê¤É¤Î´í¸±Åê¹Æ¤ò336·ï³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤Îµ»ö¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö°°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿Â¾ÅÞ¤ÎÇ®¶¸Åª»Ù»ý¼Ô¤«¤éÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥«¥á¥é¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸þ¤±¤é¤ìÇÍ¤é¤ì¡¢»þ¤Ë·Ù»¡º»ÂÁ¡¦¡¦¡¦¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¤½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Þ¤Ç¡¢½°±¡µÄ°÷¤ò2´üÌ³¤á¤¿¡£Åö»þ¤È¤Ï°ã¤¦SNS»þÂå¤ÎÁªµóÀï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ê¤é¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤±¤É¡¢¼«ÅÞ¤ÎÃ¯¤«¤¬¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ìÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥ーÆ°²è¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ·ù¤¹¤®¡£¿ÈÂÎÅª¤ËÈóÎÏ¤Ê½÷À¤Ê¤é¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î²ø²æ¤À¤Ã¤Æ¤É¤ÎÅÞ¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤Ë¤è¤ë²á¾ê¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡½°±¡µÄ°÷»þÂå¡ÈÏ²Â®¤Î¥¨¥ê¥«ÍÍ¡É¤Î°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¸½¿¦¤Î»þ¤ÎÈë½ñ¤âÃÏÊý¤Î¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ÈË½ÎÏ¿¶¤ë¤¨¤è¡ÉÅùÀú¤ë¤è¤¦¤Ê°µÎÏ¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤â¸õÊä¼Ô¥µ¥¤¥É¤Ï¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹³µÄ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â°¼Ô°·¤¤¡£ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡£¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ï¥À¥À²¼¤¬¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÀ¾¤Ï¡Ö±éÀâÃæ¤ËÊÑ¤Ê´ÇÈÄ»ý¤Ã¤Æ¸å¤í¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è³È»¶¤µ¤ì¤Æ°¿Í°·¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¡¦¡¦¡¦¼«Ê¬¼«¿È¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¤³¤ó¤ÊÃÏ¹ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤«¤¬¤¤¤Æ¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤é¤È»×¤¦¤È²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¡£¤³¤ì¤Ïµ¬À©¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê²á¤®¤À¤è¡×¤È¡¢°ìÄê¤Î¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦¿ùÅÄ ¹¯¿Í¡Ë