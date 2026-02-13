¿åÆ»´ÉÇËÂ»¤Ë¤è¤ëÃÇ¿å¡¡14Æü¤Þ¤Ç¤Î´°Á´Éüµì¤Ïº¤Æñ¤Ë¡¡°ËÅì»ÔÄ¹¤¬È¯É½¡¡Àá¿å¤Î·ÑÂ³¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÊÀÅ²¬¡Ë
°ËÅì»Ô¤ÇÃÇ¿å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¤Ç5ÆüÌÜ¤Ç¤¹¡£°ËÅì»Ô¤Î¿ùËÜ»ÔÄ¹¤Ï¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¢¤¹¡Ê14Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´°Á´Éüµì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉôÃÏ°è¤ÇÉüµì¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
¡Ê¤¦¤µ¤ß±à¡¡»ÖÂÀ º´ÃÎ¹¾ »ÜÀßÄ¹¡Ë
¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿å¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¡×
Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Êºî¶È°÷¡Ë
¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Ê¬ÌÜ¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï°ËÅì»Ô±§º´ÈþÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë²ð¸î»ÜÀßÃÇ¿å¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãù¿å¥¿¥ó¥¯¤ËÃß¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¿å¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤¬Ãù¿åÁå¤¬ ¶õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ª¤·¤Þ¤¤¡£¡×
¿å¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿©´ï¤Ê¤É¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÀá¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤¦¤µ¤ß±à¡¡»ÖÂÀ º´ÃÎ¹¾ »ÜÀßÄ¹¡Ë
¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï´°àú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»Ô¤¬¤¤ç¤¦¶ÛµÞ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡Ê°ËÅì»Ô¡¦¿ùËÜ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤º³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Àá¿å¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½µËö¤Î´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤Îµë¿å´É¤¬ÇËÂ»¤·¤ÆÏ³¿å¤¬È¯À¸¡£¤â¤È¤â¤È¹ß¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¿å¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤¬Ï³¤ì¤À¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇÛ¿åÃÓ¤Î¿å°Ì¤¬Äã²¼¤·°ìÉôÃÏ°è¤ÇÃÇ¿å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°ì»þ¡¢Èï³²¤ÏºÇÂç¤Ç5000À¤ÂÓ¤ËµÚ¤Ó¡¢13Æü¸á¸å2»þ»þÅÀ¤Ç¤âºÇÂç¤ª¤è¤½4560À¤ÂÓ¤¬ÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ËÅì¾®³Ø¹»¤ä±§º´ÈþÃæ³Ø¹»¤Ï¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇµÙ¹»¤Ë¡Ä
¸©Æâ¶þ»Ø¤Î²¹Àô¤òÍ¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ËÅì»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤â°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ×»þµÙ¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ë¤Ê¤É´Ñ¸÷»º¶È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢»ÔÆâ11¤«½ê¤Ëµë¿å½ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«»ÔÌò½êÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤ò°ìÈÌ¤Ë³«Êü¡£¤µ¤é¤Ë¸ø±ÄÍá¾ì¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤ÎÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ°è¤Î½»Ì±¸ÂÄê¤Ç ÆþÍáÎÁ¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÅì»Ô¤Ë¤ÏÇÛ¿å¤Î¤¿¤á¤ÎÇÛ¿åÃÓ¤¬60¤«½êÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î5¤«½ê¤ÇÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ÆÆÃ¤ËÈï³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±§º´ÈþÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ê°ËÅì»Ô ¾å²¼¿åÆ»Éô¡¡°ðÍÕ¿®ÍÎ ÉôÄ¹¡Ë
¡Öº£²ó¤Î¤½¤Î¿åÆ»´ÉÅà·ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÅö¿ô¤Î²ÈÄíÆâ¤ÎÇÛ´É¤¬ÇËÂ»¤·¤ÆÏ³¿å¤¬µ¯¤¿åÆ»¤¬¤Û¤Ü½Ð¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤êÄÌ¾ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.5ÇÜ¤«¤é2ÇÜ¶á¤¯¤Î¿å¤¬Í×¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºßÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡Ê°ËÅì»Ô ¾å²¼¿åÆ»Éô¡¡°ðÍÕ¿®ÍÎ ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö½½Ê¬¤Ê¿å¤¬¤³¤¦³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤ÆÉüµì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿å¤¬¤É¤ì¤À¤±ÇÛ¿åÃÓ¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×
14Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤ËÃÇ¿åÃÏ°è¤Î°ìÉô¤Ë¤¢¤ë1930À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÉüµì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢±§º´ÈþÃÏ¶è¤ÎºÇÂç2630À¤ÂÓ¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉüµì¤ÎÌÜÅÓ¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¤Ç¤Ï±«¤Ë¤è¤ëÇÛ¿åÃÓ¤Î¿å°Ì²óÉü¤òÂÔ¤Ä¤È¶¦¤ËÏ³¿å¤«½ê¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£