２０２０年の「ミス東大」でタレントの神谷明采（あさ）が１３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、航空機の搭乗についてのＳＮＳ投稿を謝罪した。

神谷は１１日に「飛行機ミスりそう」「１７：３０までに到着の必要→道超雑混雑で１７：３４着予定…」「分刻みの戦いあと９分以内にカウンターにつければ勝ち」などとギリギリで移動する様子を連続ポスト。「ガンダしてファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい」と機内に着席した姿をアップしたが、「ファイナルコールの滑り込みのくせになんの悪びれた様子もなく、むしろ涼しい顔してる」「迷惑かけてるのにドヤ顔で自撮り」「不測の事態でギリギリになってしまうのはともかく、常習性があるのに形ばかりの謝罪とドヤアップは心象よくない」など批判の声が上がっていた。

これを受け、１３日に「自身の軽率な行動を深く反省しております。皆様へのお詫びと、今後の姿勢についてまとめました。ご一読いただけますと幸いです」として文書を掲載し、「この度は、私の軽率なＳＮＳ投稿により、多くの方々に不快な思いをさせ、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「航空機の搭乗に際し、自身の遅刻によって航空会社のスタッフの方々や他の乗客の皆様に多大な負担と遅延のリスクを負わせたにもかかわらず、それを軽視するような発信をしてしまいました」とし、「私の公共マナーに対する認識の甘さ、そして想像力の欠如が招いた事態であり、弁解の余地もございません」と反省した。

「所属事務所および大学院からも厳重な注意を受け、自身の未熟さを痛感しております」と明かし、「今後は、皆様から頂いた厳しいご指摘を真摯（しんし）に受け止め、社会的な責任を自覚し、行動を改めて参ります。今回の件でご迷惑をおかけした全ての皆様に、心よりお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。

神谷は２０２０年春に東大教養学部文科二類に入学。１年時の２０年秋に「ミス東大」でグランプリ獲得。翌春に日本一のミスキャンパスを決める「ＭＩＳＳ ＯＦ ＭＩＳＳ ＣＡＭＰＵＳ ＱＵＥＥＮ ＣＯＮＴＥＳＴ」でもグランプリに輝いた。２１年５月に「古舘プロジェクト」に所属し、タレントとして活動。２４年４月に東大公共政策大学院経済政策コースに入学したと報告した。