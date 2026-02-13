12日、都内で行われた映画『禍禍女』の追加舞台挨拶に、初めて監督を務めたお笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（35）と、主演の俳優、南沙良が登壇した。

『禍禍女』は、監督であるゆりやんの実際の恋愛を基にした作品だ。

劇中の快演シーンが話題になっているという南だが、次のように明かした。

南「脚本を最初に読ませていただいた時は、あそこまでではないというか、もうすこし穏やかな感じのイメージをしていたので、完成形があれになって私も驚いてる。失ったもの？言葉選びが難しいな」

ゆりやん「いいよ、ストレートに言って。それを記事にしてもらいましょう」

南「割と失ったものは多いけど、でも得られたものはすごくある」

また、ゆりやん監督が、主演を務めた南の印象について“ゆりやん流”に語った。

ゆりやん「こんなに全力で全身全霊でやってくれるのが、本当に感謝しかないし、勇気がある方だなと、私が言える事ではないけど。そんなことまでやってくれるんだ〜と、もう本当にありがたい存在。菩薩というかもう、仏壇？」

（『ABEMA Morning』より）

