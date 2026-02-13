ロッキーズ入団の菅野智之、“紫ユニ”にネット注目「なんだか、新鮮」「新天地の挑戦が実りあるものになりますように」
菅野がロッキーズの紫色のユニホームをまとってキャンプイン(C)Getty Images
オリオールズからFAとなりロッキーズに1年契約で加入した菅野智之が現地時間2月12日、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプイン。
メジャー1年目となった昨季は、オリオールズで10勝10敗、防御率4.64。オフにはFAとなって所属チームがなかなか決まらずにファンを心配させたが、キャンプイン2日前に電撃発表となった。
ロッキーズはナ・リーグ西地区、同じ地区の大谷翔平らドジャース勢との日本人対決も注目される中、コロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約1600メートルの高地にあることで気圧が低いため、「打者天国」であることも知られている。
また新たな地でメジャー2年目の戦いに臨む菅野のユニホーム姿にも注目が集まっている。
日本で在籍した読売ジャイアンツ、メジャー1年目のオリオールズもオレンジベースのユニホームだったが、今季から所属するロッキーズはしっかりとした紫色がベース。
早速キャンプインした菅野の姿が報じられるとネット上では「なんだか新鮮」「菅野さん、紫似合ってます」という声とともに「新天地の挑戦が実りあるものになりますように」と応援の声も続々と上がっている。
注目の背番号は「11」に決定。今後は3月のWBCにも侍ジャパンの一員として参加、躍動した姿が期待されている。
