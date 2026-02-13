ロッキーズ入団の菅野智之、“紫ユニ”にネット注目「なんだか、新鮮」「新天地の挑戦が実りあるものになりますように」

菅野がロッキーズの紫色のユニホームをまとってキャンプイン(C)Getty Images

オリオールズからFAとなりロッキーズに1年契約で加入した菅野智之が現地時間2月12日、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプイン。

メジャー1年目となった昨季は、オリオールズで10勝10敗、防御率4.64。オフにはFAとなって所属チームがなかなか決まらずにファンを心配させたが、キャンプイン2日前に電撃発表となった。

ロッキーズはナ・リーグ西地区、同じ地区の大谷翔平らドジャース勢との日本人対決も注目される中、コロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約1600メートルの高地にあることで気圧が低いため、「打者天国」であることも知られている。

また新たな地でメジャー2年目の戦いに臨む菅野のユニホーム姿にも注目が集まっている。