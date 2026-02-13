今でも新鮮に見えるデザイン

アウディ『A2』についてよく言われることの1つが、「時代を先取りしていた」というものだ。多くの人々が同じ感想を抱くらしい。

確かにそうした意見も理解できる。今このクルマを発表したとしても、現代的に見えるだろう。昨年10月、アウディは実際にA2の25周年を記念して『A2 eトロン・コンセプト』を公開したのだが、その姿は生まれたての子ブタのように新鮮に見えた。



筆者が中古で購入したアウディA2 1.4 TDI AUTOCAR

だが、もしA2が「時代を先取りしていた」なら、今もなお遥か先を行く存在でなければならない。なぜなら発売から四半世紀以上経った今、全長3.8mで車重900kg未満のアルミ製4人乗りコンパクトカーが市場に溢れているわけではないからだ。

むしろ現代のファミリーカーは、重いスチール製のクロスオーバー車のように、A2とは正反対のものばかりだ。影響力と収益性の両面で、A2は「大成功」とは言い難い。フォード・フォーカスが英国だけで年間12万5000台も売れていた時代に、アウディA2は5年間で全世界でわずか17万6000台しか売れなかった。

A2のコンセプトに最も近いのは、おそらくBMW i3だろう。しかし、こちらも年間2万5000台未満の販売にとどまった。

それでも、A2が文化的影響を残したことは間違いない。なぜなら、人々がこのクルマについて語りたがるからだ。

読者から届いたメールが過去最大

筆者（マット・プライヤー）はこれまで数千台のクルマについて記事を書いてきたが、昨年2月に中古のA2を購入して以来、受信箱に届いたメールの量は過去最大だ。オーナーズクラブから連絡をいただいたほか、マクラーレンF1とA2を所有する人からも話を伺った。A2を8台も所有する男性と話すこともできた。

前のオーナーは、筆者にクルマを引き渡すところを母親に見せたくないと言っていた。筆者はまだA2について十分に理解できていないが、なぜこれほど愛されるのか、少しずつ分かってきた。



まず見た目が愛らしい。1990年代当時、アウディは『アヴス』コンセプトを発表し、その後見事なデザインの『A4』、『A6』、『A8』を世に送り出した。1999年末にA2が登場した頃には、すでに『TT』が発売されていた。まさに絶好調の時期だった。

次に、洗練されたボディラインと、それに伴う空力性能の高さが挙げられる。もし、ワイパーやドアハンドルといった突出部を細かく整えていたら、性能をさらに高めることもできたはずだ。

それでもCd値0.25〜0.29（仕様により異なる）という空気抵抗係数と、全幅1.67m、全高1.55mの小さな前面投影面積を誇る、極めて効率的なクルマである。

当時は約1万6000ポンド（約340万円）と比較的高価

「これより少ない燃料で走るのは電動車か、極めて燃費の良いディーゼル車だけだ」とAUTOCAR英国編集部は2000年のロードテストで評している。ここでいう「電動車」とは、1万7000ポンド（約360万円）で販売されていたハイブリッド車のホンダ・インサイトのことだ。

当時、A2は1.4Lガソリンエンジンを搭載するSEモデルで約1万6000ポンド（約340万円）と、比較的高価に見えた。特に同サイズの車種と比較すると顕著で、フォルクスワーゲン・ゴルフと比べても、当初は「高価で小さすぎる」と評価された。

これはメルセデス・ベンツAクラスが抱えていた問題と似ている。Aクラスも同様に小型ながら、巧みなパッケージングで広い室内空間を確保していた。

残存価値（買取価格）と燃費性能を考慮すれば、A2の所有コストは極めて優秀だったはず。しかし、購入者にはその点が理解されなかったようだ。

いつまでも乗り続けたい

A2に直接の後継車がなく、メルセデス・ベンツAクラスも最終的に現在のCセグメント・ハッチバックへと変貌したのは少々残念だが、そう驚くべきことでもない。

今やA2はモダンクラシックカーとして認識され、比較的多くの車両が現存している。英国の車両データ検索サイト『How Many Left？』によれば、英国では全モデル合わせて5500台以上が走行中のようだ。これは驚くほど多い数字だと思う。



当然ながらスチールのように錆びることはないが、アルミパネルは修理が難しいため、保険料は高額になりがちだ。筆者のA2の保険料は250ポンド（約5万3000円）だったが、同僚が娘を乗せようとしたところ、フォルクスワーゲン・ポロの倍の保険料を請求されたそうだ。

筆者のクルマは最高出力75psの1.4Lディーゼルだ（購入費用は500ポンド強＝約11万円）。およそ24.8km/lの燃費を見せる。注意すべき点はタイミングベルトの定期交換と、錆や疲労に弱いサスペンションのロアアームだと聞いている。

天井のライニングは剥がれやすく、ドアヒンジも緩むことがあるらしい。長く乗っていれば、もっと詳しいことが分かるだろう。

メカニカル面では、比較的単純な時代のクルマである。フォルクスワーゲン・グループの共通部品を使っている（ゴルフと同じホイールベアリングを30ポンド＝約6400円で交換した）上に、活発なオーナーズコミュニティもある。いつまでも乗り続けられるはずだし、筆者もそうするつもりだ。

A2は未来を予見したクルマではないが、今の時代でも完璧に機能している。