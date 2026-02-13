蓬莱舞、2nd写真集から水着カットを『FLASH』で先行公開！10代最後のピュアビキニ披露

初の撮り下ろしグラビア披露！最上もがの表紙＆巻頭10P、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、2nd写真集発売の蓬莱舞、佐々木明音、今田希掲載の『FLASH』は2月10日(火)発売

蓬莱舞『FLASH』で写真集の先行カットを公開！

グラビア界を席巻し、俳優としても躍進する蓬莱舞が『FLASH』に登場。タイのバンコクとパタヤで撮影された2nd写真集から、貴重な先行カットを公開した。

1月に20歳を迎えた彼女が、10代最後に残したピュアなビキニ姿は必見。ロケの裏話を語ったインタビューも掲載され、写真集への期待が高まる内容だ。

【プロフィール】

蓬莱舞（ほうらい・まい）

20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身

T160・B86 W58 H84

2022年、『制コレ22』でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。

そのほか最新情報は、公式X(@horai_mai)、公式Instagram（@horai.mai）にて

【クレジット】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【写真集告知】

蓬莱舞 2nd写真集（タイトル未定）は光文社より3月31日に発売！