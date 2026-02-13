トヨタ新型「小型SUV」アーバンクルーザーに注目！

トヨタ自動車の欧州法人は2025年12月15日、ベルギー・ブリュッセルにおいて、新型の電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー」を世界初公開しました。

かつて日本で販売されていた「イスト」の輸出名や、インド市場向けのコンパクトSUVに用いられていた名称を継承していますが、今回の新型モデルはBEV専用プラットフォームを採用した全く新しい設計となっています。

現在、トヨタは欧州市場において「bZ4X」を展開しており、次期型「C-HR」の投入も予定しています。その中で、欧州で最も市場規模の大きいBセグメントにアーバンクルーザーを投入することは、電動車ラインナップの拡充と、同セグメントにおけるシェア獲得を狙った合理的な戦略といえます。

新型アーバンクルーザーの構造における最大の特徴は、採用されたバッテリーとプラットフォームにあります。

BEV専用に開発されたプラットフォームには、耐久性とコスト効率を両立したリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを搭載。電池容量はユーザーの用途に応じて49kWhと61kWhの2種類から選択可能で、航続距離はWLTPモードで最大426kmを確保しています。

また、特筆すべき点として、このバッテリーに対して「10年間または100万km」という長期保証が付帯されていることがあげられます。

これは定期的な年次点検を条件に、100万km走行後も初期容量の70％を維持することを保証するもので、BEV普及の懸念材料とされるバッテリーの経年劣化に対し、メーカーとして一定の信頼性を示した形です。

車両のデザインは「アーバンテック」というテーマに基づき、都会的な外観とSUVとしての機能性を両立させました。

フロントには「ハンマーヘッド」モチーフの最新デザインを採用し、LEDライトとU字型ガーニッシュによって先進性を表現。ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1635mmと、トヨタのコンパクトSUV「ヤリスクロス」と比較すると、全長は105mm、全幅は35mm、全高は40mmそれぞれ拡大されており、居住性の向上が図られています。

一方で、最小回転半径は5.2mに設定されており、欧州の旧市街や日本の都市部のような狭い環境での取り回しにも配慮されています。外装にはグロスブラックのパーツや張り出したフェンダーを配し、SUVらしい視覚的な安定感を演出しました。

室内空間においては、BEV専用プラットフォームによる長いホイールベース（2700mm）の利点が活かされています。ヤリスクロスよりも140mm長いこの数値は、特に後席のゆとりに寄与しており、左右分割でのスライドおよびリクライニングが可能なリアシートにより、最大850mmの足元空間を確保しました。

積載能力についても、シートの調整によって荷室容量を310リットルから566リットルまで柔軟に変化させることが可能です。

走行システムについては、前輪駆動（FWD）のほか、リアに独立したモーターを備える四輪駆動（AWD）が設定されました。AWDモデルはシステム最高出力184馬力、最大トルク307Nmを発揮し、0-100km／h加速は7.4秒を記録します。

また、路面状況に合わせて駆動力を制御する「トレイルモード」や「スノーモード」を搭載し、多様な天候や路面への対応力を高めています。

このほか、冬季の電費低下を抑制するヒートポンプ式エアコンの標準装備や、急速充電時のバッテリー温度を管理するプレコンディショニング機能など、実用的な装備も充実させました。

インテリアでは10.25インチのデジタルメーターと10.1インチのディスプレイを統合したデジタルコックピットを採用。安全面では最新の「トヨタセーフティセンス」を全車に搭載し、ドライバーモニターや360度カメラなど、Bセグメントの枠を超えた安全支援システムが組み込まれています。

現時点において、この新型アーバンクルーザーの導入計画は欧州市場に限定されていますが、そのサイズ感や実用性は日本市場のニーズにも合致するものです。

「ヤリスクロスよりも広い室内を求めるが、RAV4ほどの大きさは必要ない」と考えるユーザー層にとって、新型アーバンクルーザーは有力な選択肢となる可能性があるのではないでしょうか。