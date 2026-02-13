木村拓哉がダウンジャケット×チェックシャツのカジュアルスタイル披露！“モーターホーム”でくつろぐ撮影合間の素顔公開
木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。モーターホームでくつろぐ様子を公開した。
■木村拓哉、モーターホームでのオフショット2枚公開
「久々のモーターホーム」というコメントとともに公開されたのは、温かみのあるウッド調の内装が印象的なモーターホームの一角で、ソファに腰掛けながら資料に目を通す木村の姿だ。
この日は黒のダウンジャケットにデニムパンツを合わせたカジュアルな装い。インナーにはブルー系のチェック柄シャツを取り入れ、足元にはレザーブーツを着用するなど、落ち着いたトーンでまとめている。
手前にはジャケットやデニムパンツ、ブーツが並び、反対側のカウンターにはコーヒーポットなどが置かれ、撮影現場の空気感も伝わる。
さらに、「お疲れ様でした！ありがとうございました」とのコメントを添えたもう1枚も公開。
先ほどと同じ構図で、撮影に気づいた瞬間を捉えたのか、口を少し開けた表情でカメラを見つめている。
撮影の合間のひとときを切り取ったようなオフショットからは、木村の自然体な魅力が感じられる投稿となった。
木村拓哉のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/